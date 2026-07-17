logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Com gols de Luciano e joia de Cotia, São Paulo vence jogo-treino contra Ferroviária

Tricolor ainda terá mais uma atividade durante a tarde

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/07/2026 14:47
Favorite o Lance! no Google
Luciano em jogo-treino do São Paulo
Luciano marcou em jogo-treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo venceu o primeiro jogo-treino desta sexta-feira (17) contra a Ferroviária por 2 a 1. A atividade foi organizada no SuperCT e contou com alguns acontecimentos interessantes.

  • Bandeirinha do São Paulo

    Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo

    São Paulo
    Há 2 horas
  • CT de Cotia

    Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo

    São Paulo
    Há 22 horas
  • Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

    Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube

    Futebol Internacional
    Há 15 horas

    • Dividida em dois tempos de 45 minutos, a atividade teve empate por 1 a 1 na primeira etapa, disputada com os jogadores considerados titulares. Luciano marcou para o São Paulo, enquanto Eduardo balançou as redes para a Ferroviária.

    continua após a publicidade

    Na segunda etapa, Gustavo Santana quem marcou. Este foi o segundo jogo-treino que teve o jogador, revelado em Cotia, como protagonista. No final de semana, também balançou as redes contra o Santo André, em uma atividade parecida. Naquela ocasião, marcou dois gols na vitória por 4 a 1.

    Antes de voltar a disputar o Brasileirão, o São Paulo encara o Mauaense na tarde desta sexta-feira, em seu último teste de preparação. O próximo compromisso oficial será na quarta-feira, dia 25, contra o Athletico-PR, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.

    continua após a publicidade
    São Paulo jogo-treino
    São Paulo dividiu a atividade em duas etapas (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
  • Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

    Curiosidade da Copa: apenas uma seleção jogou nos três países-sede

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Copa do Mundo de 2026 impulsiona uso de reconhecimento facial nos estádios

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Quem são os melhores jogadores da Copa do Mundo, segundo a Fifa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos

    • Quem é Gustavo Santana, que tem se destacado nos jogos-treinos do São Paulo?

    Treinando com os profissionais no SuperCT há alguns meses, Gustavo Santana estava na mira do time profissional recentemente. Revelado pelo Santos, Gustavo passou por praticamente todas as categorias de base do clube, do sub-11 ao sub-17. Depois, atuou pelo São Bernardo antes de se transferir para o Cuiabá. No início deste ano, chegou ao São Paulo por empréstimo e, após convencer a comissão da base, teve os direitos adquiridos.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    No Sub-20, começou a ganhar mais minutagem com Allan Barcellos. Na época, com a promoção de algumas peças para o profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20.

    continua após a publicidade

    Mas o que tem chamado a atenção no profissional são as características de Gustavo Santana. Além de ser um atacante de muita mobilidade, consegue atuar tanto como um segundo atacante como também um jogador capaz de oferecer presença de área sem perder participação na criação das jogadas. Ambidestro, apresenta bom aproveitamento nas bolas aéreas, características que ampliam as possibilidades de utilização.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo

    Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo

    Há 3 horas
    CT de Cotia

    São Paulo

    Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo

    Há 8 horas
    Crespo foi demitido no dia 9 de março (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

    Futebol Internacional

    Ex-técnico do São Paulo, Crespo é anunciado por novo clube

    Há 15 horas
    Rafinha-Sao-Paulo-Bahia

    Fora de Campo

    Torcedores do São Paulo avaliam nova função de Rafinha: 'Veremos'

    Há 23 horas
    Rafinha pelo SPFC

    São Paulo

    São Paulo oficializa Rafinha como executivo de futebol

    Há 23 horas
    Aurélio Buta no mercado

    São Paulo

    São Paulo fecha contratação de Aurélio Buta; veja detalhes

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo

    São Paulo atualiza situação médica de Sabino, e elenco treina no SuperCT

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Dorival à beira do gramado no Morumbis pelo São Paulo

    Trio da base do São Paulo pode ganhar espaço no time profissional com Dorival

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial

    Como a Copa do Mundo pode mudar o papel de Bobadilla no São Paulo?

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Dedé, do quadro associativo, com a camisa do São Paulo e o escudo do clube ao fundo

    Com 195 votos, Conselho do São Paulo expulsa Dedé do quadro associativo

    André Silva com a camisa do São Paulo

    Em meio a sondagens, André Silva deve permanecer no São Paulo

    Alan Franco pelo São Paulo

    São Paulo queria manter Alan Franco, mas zagueiro pediu para sair; veja os bastidores

    Aurélio Buta em atuação

    Quem é Aurélio Buta e como joga o lateral português na mira do São Paulo?

    Taça das Bolinhas

    Justiça aceita recurso do Flamengo e tira Taça das Bolinhas do São Paulo

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    Zagueiro deixa gigante da Série A, e torcedores desabafam: 'Inadmissível'

    Alan Franco pelo clube

    Alan Franco deixa o São Paulo e será reforço do Tigres