Com gols de Luciano e joia de Cotia, São Paulo vence jogo-treino contra Ferroviária
Tricolor ainda terá mais uma atividade durante a tarde
O São Paulo venceu o primeiro jogo-treino desta sexta-feira (17) contra a Ferroviária por 2 a 1. A atividade foi organizada no SuperCT e contou com alguns acontecimentos interessantes.
Dividida em dois tempos de 45 minutos, a atividade teve empate por 1 a 1 na primeira etapa, disputada com os jogadores considerados titulares. Luciano marcou para o São Paulo, enquanto Eduardo balançou as redes para a Ferroviária.
Na segunda etapa, Gustavo Santana quem marcou. Este foi o segundo jogo-treino que teve o jogador, revelado em Cotia, como protagonista. No final de semana, também balançou as redes contra o Santo André, em uma atividade parecida. Naquela ocasião, marcou dois gols na vitória por 4 a 1.
Antes de voltar a disputar o Brasileirão, o São Paulo encara o Mauaense na tarde desta sexta-feira, em seu último teste de preparação. O próximo compromisso oficial será na quarta-feira, dia 25, contra o Athletico-PR, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.
Quem é Gustavo Santana, que tem se destacado nos jogos-treinos do São Paulo?
Treinando com os profissionais no SuperCT há alguns meses, Gustavo Santana estava na mira do time profissional recentemente. Revelado pelo Santos, Gustavo passou por praticamente todas as categorias de base do clube, do sub-11 ao sub-17. Depois, atuou pelo São Bernardo antes de se transferir para o Cuiabá. No início deste ano, chegou ao São Paulo por empréstimo e, após convencer a comissão da base, teve os direitos adquiridos.
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No Sub-20, começou a ganhar mais minutagem com Allan Barcellos. Na época, com a promoção de algumas peças para o profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20.
Mas o que tem chamado a atenção no profissional são as características de Gustavo Santana. Além de ser um atacante de muita mobilidade, consegue atuar tanto como um segundo atacante como também um jogador capaz de oferecer presença de área sem perder participação na criação das jogadas. Ambidestro, apresenta bom aproveitamento nas bolas aéreas, características que ampliam as possibilidades de utilização.
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