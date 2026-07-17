Com novidade, Flamengo divulga relacionados para amistoso contra o Olimpia
Lateral uruguaio reforça o elenco no último teste antes das competições oficiais
O Flamengo finaliza sua etapa de treinos preparatórios nesta sexta-feira (17) em um amistoso diante do Olimpia, do Paraguai. O confronto ocorre no Distrito Federal e serve como o ensaio final antes do reinício dos torneios oficiais. Para este compromisso, a comissão técnica montou a lista de atletas que viajam com uma cara nova entre as opções.
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O reforço que vem da Copa do Mundo
A grande novidade na convocação do treinador é o lateral Varela. O defensor foi o único dos atletas que estiveram na Copa do Mundo a ser chamado para este amistoso.
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Os outros jogadores que serviram suas seleções — Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Gonzalo Plata — já realizam atividades físicas no Rio de Janeiro e não viajam. Completando o grupo, Jorge Carrascal é aguardado no centro de treinamentos neste sábado (18).
Confira os atletas disponíveis para o jogo:
Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
Zagueiros: Daniel Silva, Johnny, João Victor e Vitão;
Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;
Volantes: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Rayan Lucas;
Meias: Joshua e Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Lorran, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.
Como chega o Flamengo para o amistoso?
O time carioca chega para o duelo embalado por bons resultados obtidos na Europa, onde empatou com o River Plate (2 a 2) e venceu o Lausanne Sport (2 a 0) e o Benfica (2 a 1).
Foco no Campeonato Brasileiro
Logo após o amistoso, o elenco foca totalmente na retomada da temporada nacional. O próximo compromisso oficial do Flamengo será na quarta-feira (22), contra a Chapecoense, em Santa Catarina, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Onde assistir a partida?
A partida no Estádio Mané Garrincha começa às 20h (de Brasília) e terá cobertura exclusiva da FlaTV. O canal do clube no YouTube fará duas exibições: uma em português, com abertura da jornada às 17h, e outra voltada para o público estrangeiro em espanhol, iniciando às 19h. ➡️ Clique para assistir na FlamengoTV
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