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Com novidade, Flamengo divulga relacionados para amistoso contra o Olimpia

Lateral uruguaio reforça o elenco no último teste antes das competições oficiais

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 12:20
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLucas Bayer,
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Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória do Rubro-Negro sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal
Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória do Rubro-Negro sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal (Foto: Gilvan de Sousa / Flamengo)

O Flamengo finaliza sua etapa de treinos preparatórios nesta sexta-feira (17) em um amistoso diante do Olimpia, do Paraguai. O confronto ocorre no Distrito Federal e serve como o ensaio final antes do reinício dos torneios oficiais. Para este compromisso, a comissão técnica montou a lista de atletas que viajam com uma cara nova entre as opções.

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    O reforço que vem da Copa do Mundo

    A grande novidade na convocação do treinador é o lateral Varela. O defensor foi o único dos atletas que estiveram na Copa do Mundo a ser chamado para este amistoso.

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    • Os outros jogadores que serviram suas seleções — Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Danilo, Alex Sandro e Gonzalo Plata — já realizam atividades físicas no Rio de Janeiro e não viajam. Completando o grupo, Jorge Carrascal é aguardado no centro de treinamentos neste sábado (18).

    Jogadores do Olimpia comemoram jogo contra o Flamengo
    Última vez que Flamengo e Olímpia se enfrentaram foi na Libertadores de 2023 (Foto: Divulgação / Olimpia)

    Confira os atletas disponíveis para o jogo:

    Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
    Zagueiros: Daniel Silva, Johnny, João Victor e Vitão;
    Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;
    Volantes: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Rayan Lucas;
    Meias: Joshua e Saúl;
    Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Lorran, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.

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    Como chega o Flamengo para o amistoso?

    O time carioca chega para o duelo embalado por bons resultados obtidos na Europa, onde empatou com o River Plate (2 a 2) e venceu o Lausanne Sport (2 a 0) e o Benfica (2 a 1).

    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica
    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Foco no Campeonato Brasileiro

    Logo após o amistoso, o elenco foca totalmente na retomada da temporada nacional. O próximo compromisso oficial do Flamengo será na quarta-feira (22), contra a Chapecoense, em Santa Catarina, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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    Onde assistir a partida?

    A partida no Estádio Mané Garrincha começa às 20h (de Brasília) e terá cobertura exclusiva da FlaTV. O canal do clube no YouTube fará duas exibições: uma em português, com abertura da jornada às 17h, e outra voltada para o público estrangeiro em espanhol, iniciando às 19h. ➡️ Clique para assistir na FlamengoTV

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