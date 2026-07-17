Três homens viram réus por envio de explosivo à filha do presidente do Ceará Investigação aponta atuação coordenada de integrantes da Cearamor no envio do explosivo

A Justiça do Ceará aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e tornou réus três homens investigados por enviar um explosivo escondido em uma caixa de chocolates à filha do presidente do Ceará, João Paulo Silva. A decisão foi tomada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza na última quarta-feira (15).

O caso ocorreu em 26 de junho, quando o artefato foi entregue em uma escola de teatro, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, onde a filha de João Paulo fazia aulas. Além da caixa de chocolates, o pacote continha um bilhete com as mensagens "Fora JP" e "Safado", em uma ação apontada pelas investigações como forma de intimidação.

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➡️Membros de organizada são presos por atentado à filha de presidente do Ceará

Os réus são Kaio Fellype Rodrigues Isackson da Costa, Sérgio Tibúrcio dos Santos e André Luiz Level Barbosa da Silva. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, adulteração de placa de veículo, ameaça e exposição da vida ou do patrimônio de terceiros a perigo mediante explosão.

Segundo a denúncia do MPCE, Kaio e Sérgio foram presos em 1º de julho. Inicialmente detidos em flagrante, ambos tiveram as prisões convertidas em preventivas. Já André Luiz foi identificado ao longo da investigação. Durante buscas em sua residência, policiais encontraram uma mochila de entregador e um capacete semelhantes aos utilizados pelo homem que aparece em imagens de câmeras de segurança realizando a entrega do pacote.

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Ainda conforme a investigação, Kaio e Sérgio confessaram participação no crime e apontaram André Luiz como o responsável por entregar a caixa com o explosivo.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Ceará indicam que o grupo, formado por integrantes da torcida organizada Cearamor, agiu de maneira coordenada, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Os suspeitos também utilizaram duas motocicletas com as placas encobertas para dificultar a identificação durante a execução da ação.

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Na fase de cumprimento dos mandados relacionados ao caso, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) informou ainda que prendeu um quarto homem na residência onde buscava localizar um dos investigados. Com ele, foram apreendidos cerca de 3 kg de maconha, 1 kg de cocaína, materiais utilizados para o tráfico de drogas e roupas da torcida organizada Cearamor.

João Paulo, presidente do Ceará (Foto: Divulgação/Ceará)

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CBF e clubes prestaram apoio ao presidente do Ceará

Após o ocorrido, diversas entidades do futebol manifestaram apoio ao dirigente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Cearense de Futebol divulgaram notas de repúdio ao ataque.

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Clubes da Série A, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, também se posicionaram, enquanto equipes da Série B publicaram uma nota conjunta condenando qualquer tipo de violência no futebol.

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