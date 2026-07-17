Scarpa é liberado pelo DM do Atlético-MG e volta a ser opção para Domínguez
O meia estava fora de combate desde maio
Na tarde desta sexta-feira (17), o Atlético-MG informou que o meio-campista Gustavo Scarpa foi liberado pelo Departamento Médico. Com isso, o jogador volta a ser opção para o técnico Eduardo Domínguez.
O atleta passou por artroscopia no joelho direito há pouco mais de um mês. Por isso, ele perdeu quatro partidas do Galo na temporada.
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Liberado pelo Departamento Médico do Cruzeiro, Gustavo Scarpa poderá ser relacionado para o duelo contra o Bahia, na próxima terça-feira (21), na Arena MRV, válido pela 19ª rodada do Brasileirão.
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Lesão de Gustavo Scarpa
O meio-campista do Atlético-MG, Gustavo Scarpa, foi submetido no dia 20 de maio a cirurgia no joelho direito. Na época, o clube não divulgou prazo estimado para o retorno do jogador.
Scarpa passou por procedimento de artroscopia para retirada de fragmento solto no joelho. A cirurgia foi realizada pelos médicos do Atlético, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no Hospital Mater Dei.
Reserva na equipe, o jogador não vinha recebendo muitos minutos ao longo do ano e aparece como um dos nomes que podem ser negociados na janela de transferências do meio da temporada. No Campeonato Brasileiro, Scarpa soma apenas 10 partidas e, com a lesão, não deve atingir o limite de 13 jogos, o que permitiria transferência para outros clubes do país.
Contratado em dezembro de 2023 junto ao Nottingham Forest, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), Scarpa viveu altos e baixos no Atlético. Nesta temporada, ainda não conseguiu engatar sequência consistente de boas atuações.
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