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Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo

Movimentação ganhou força nesta semana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/07/2026 11:44
Atualizado há 2 minutos
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Bandeirinha do São Paulo
São Paulo tem divisão para votação de conselheiros (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

A eleição dos novos conselheiros vitalícios do São Paulo entrou em uma nova etapa nesta semana, com a definição da lista de candidatos pelo Conselho Consultivo. Ao contrário do que pode parecer, os nomes divulgados ainda não foram eleitos.

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    • Eles disputarão as dez vagas disponíveis em votação do Conselho Deliberativo, que ainda será convocada pelo diretor, Olten Ayres de Abreu.

    O processo funciona em duas fases. Primeiro, os interessados se inscrevem para concorrer ao cargo de conselheiro vitalício. Em seguida, o Conselho Consultivo analisa as candidaturas e seleciona até 40 nomes, que são encaminhados ao Conselho Deliberativo. Cabe ao presidente do órgão convocar a sessão de votação em até cinco dias após a definição da lista. Ao todo, são cem nomes registrados.

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    Na eleição, cada conselheiro deliberativo pode votar em até três candidatos. Ao fim da apuração, os dez mais votados conquistam o mandato vitalício no Conselho do clube.

  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado esquerdo) e Lamine Yamal, durante a Copa do Mundo com a Espanha (lado direito).

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    • Vinícius Pinotti, com a mão cobrindo a boca, é um dos candidatos à vaga no Conselho Deliberativo do São Paulo
    Pinotti é um dos apontados como favorito pelo Conselho Deliberativo do São Paulo (Foto: Marcello Fim/Raw Image)

    Entenda como ficaria a divisão

    O acordo prevê a divisão das dez vagas que serão preenchidas neste ano entre situação e oposição. Do lado oposicionista, a composição ficou distribuída entre diferentes grupos políticos: o Novo São Paulo, ligado ao ex-candidato à presidência Marco Aurélio Pinotti, ficou com uma indicação, a Força São Paulo terá duas vagas na chapa, enquanto o São Paulo de Todos (STP) ficou com outras duas. No caso do STP, porém, o grupo ainda realizará uma prévia interna entre cinco pré-candidatos para definir quais dois nomes seguirão na disputa.

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    Veja os nomes inscritos para o Conselho

    1. Alberto Calisto Malta
    2. Alfredo Cotait Neto
    3. Antonio Augusto Bueno Costa
    4. Antonio Carlos Ioshimoto
    5. Caio Augusto M. Forjaz
    6. Cezar Augusto M. Forjaz
    7. Clovis Gomes Botelho
    8. Domingos Ferreira de Moraes Jr.
    9. Douglas de Albuquerque Alvarenga
    10. Epaminondas Aguiar Neto
    11. Erovan Tadeu da Silva Carmo
    12. Fabio Daniel Romanello Vasques
    13. Geraldo Jose Brunholi
    14. Gerson de Fazio Cristovão
    15. Itagiba Alfredo Francez Jr.
    16. João Ricardo Ierardi
    17. Jose Alberto Padin Iglesias
    18. Jose Carlos da Costa Moretti
    19. Jose Dinis Pereira da Fonseca
    20. Jose Edgard Galvão Machado
    21. Luiz Augusto Lia Braga
    22. Luiz Carlos Canassa
    23. Marcelo Marques Livolsi
    24. Mario Bombi
    25. Mário Celso da Silva Braga
    26. Milton José Neves Junior
    27. Nelson Rovai Cabral
    28. Newton Flávio Bittencourt
    29. Norberto Angelo Zaratini
    30. Odilon Mutti
    31. Orlando Rossini Junior
    32. Osmar Correa da Silva
    33. Osni Reginaldo Arantes
    34. Paulo Gustavo Bolizan D. de Souza
    35. Rafael Moreira Palma
    36. René Isidro Ramirez Salinas
    37. Ricardo Moreira
    38. Roberto Sueiki Minami
    39. Rodrigo Roquette Gaspar
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