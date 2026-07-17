Grupos dividem indicações para eleição de conselheiros no São Paulo Movimentação ganhou força nesta semana

A eleição dos novos conselheiros vitalícios do São Paulo entrou em uma nova etapa nesta semana, com a definição da lista de candidatos pelo Conselho Consultivo. Ao contrário do que pode parecer, os nomes divulgados ainda não foram eleitos.

Eles disputarão as dez vagas disponíveis em votação do Conselho Deliberativo, que ainda será convocada pelo diretor, Olten Ayres de Abreu.

O processo funciona em duas fases. Primeiro, os interessados se inscrevem para concorrer ao cargo de conselheiro vitalício. Em seguida, o Conselho Consultivo analisa as candidaturas e seleciona até 40 nomes, que são encaminhados ao Conselho Deliberativo. Cabe ao presidente do órgão convocar a sessão de votação em até cinco dias após a definição da lista. Ao todo, são cem nomes registrados.

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Na eleição, cada conselheiro deliberativo pode votar em até três candidatos. Ao fim da apuração, os dez mais votados conquistam o mandato vitalício no Conselho do clube.

Pinotti é um dos apontados como favorito pelo Conselho Deliberativo do São Paulo (Foto: Marcello Fim/Raw Image)

Entenda como ficaria a divisão

O acordo prevê a divisão das dez vagas que serão preenchidas neste ano entre situação e oposição. Do lado oposicionista, a composição ficou distribuída entre diferentes grupos políticos: o Novo São Paulo, ligado ao ex-candidato à presidência Marco Aurélio Pinotti, ficou com uma indicação, a Força São Paulo terá duas vagas na chapa, enquanto o São Paulo de Todos (STP) ficou com outras duas. No caso do STP, porém, o grupo ainda realizará uma prévia interna entre cinco pré-candidatos para definir quais dois nomes seguirão na disputa.

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Veja os nomes inscritos para o Conselho

Alberto Calisto Malta Alfredo Cotait Neto Antonio Augusto Bueno Costa Antonio Carlos Ioshimoto Caio Augusto M. Forjaz Cezar Augusto M. Forjaz Clovis Gomes Botelho Domingos Ferreira de Moraes Jr. Douglas de Albuquerque Alvarenga Epaminondas Aguiar Neto Erovan Tadeu da Silva Carmo Fabio Daniel Romanello Vasques Geraldo Jose Brunholi Gerson de Fazio Cristovão Itagiba Alfredo Francez Jr. João Ricardo Ierardi Jose Alberto Padin Iglesias Jose Carlos da Costa Moretti Jose Dinis Pereira da Fonseca Jose Edgard Galvão Machado Luiz Augusto Lia Braga Luiz Carlos Canassa Marcelo Marques Livolsi Mario Bombi Mário Celso da Silva Braga Milton José Neves Junior Nelson Rovai Cabral Newton Flávio Bittencourt Norberto Angelo Zaratini Odilon Mutti Orlando Rossini Junior Osmar Correa da Silva Osni Reginaldo Arantes Paulo Gustavo Bolizan D. de Souza Rafael Moreira Palma René Isidro Ramirez Salinas Ricardo Moreira Roberto Sueiki Minami Rodrigo Roquette Gaspar Vinicius Pinotti

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