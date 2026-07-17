Mirassol contrata meia revelado pelo Santos para a sequência da Libertadores Gustavo Cazonatti chega em definitivo após duas temporadas no Sporting Cristal

O Mirassol acertou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meio-campista Gustavo Cazonatti, de 30 anos, que estava no Sporting Cristal, do Peru.

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Segundo informações publicadas inicialmente pelo Ge, Cazonatti vai assinar contrato em definitivo com o clube do interior paulista sem custos de transferência. Pelo acordo, o Sporting Cristal ficará com 50% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador.

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➡️Mirassol tem oito saídas no elenco após avançar na Libertadores

Pelo clube peruano, Cazonatti atuou por duas temporadas, disputando 64 partidas, com sete gols marcados e cinco assistências. Em 2026, entrou em campo em oito jogos pela Copa Libertadores e, por conta do regulamento da competição, poderá defender o Mirassol no torneio.

Gustavo Cazonatti chega em definitivo após passagem pelo futebol peruano (Foto: Divulgação/Sporting Cristal)

Carreira de Gustavo Cazonatti

Revelado pelo Santos, o jogador também acumula passagens por outros clubes ao longo da carreira. Depois de deixar a Vila Belmiro, defendeu a Chapecoense, onde disputou 42 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Também vestiu as camisas do Real SC, de Portugal, com 33 jogos, dois gols e uma assistência, além de Tombense, CD Mafra, GE Brasil, Maringá e Criciúma.

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Ao todo, além dos 64 jogos pelo Sporting Cristal, Gustavo Cazonatti soma 32 partidas pelo Tombense, 12 pelo CD Mafra, 11 pelo GE Brasil, 11 pelo Maringá e sete pelo Criciúma.

➡️ Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

Reforços do Mirassol

O Mirassol acertou, até o momento, seis contratações para a sequência da temporada. A pausa no calendário foi aproveitada pelo clube para reforçar o elenco, intensificar a preparação da equipe e fazer ajustes visando aos desafios do segundo semestre, que incluem a disputa da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

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Gustavo Silva: ex-Coritiba, Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Vitória e Júbilo Iwata (Jap). Bruno Santos: ex-Londrina, Guarani, Volta Redonda, Sagamihara, São Bernardo, Primavera, Brusque, Portuguesa-RJ, Univassouras Artsul, Madureira, Goiânia, Nova Iguaçu, Serra Macaense, Itaboraí, Corumbaense, America-RJ, Flamengo-SP, Nacional-SP e Marília. Japa: Cruzeiro. Fernandinho: ex-Sampaio Corrêa, Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Internacional B, Bahia, Joinville, Chapecoense, Juárez, Brusque, Goiás, Mirassol e Ceará. Elias: ex-Sport, Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Santo André, Figueirense, Primavera, Vila Nova, Mirassol Gabriel Knesowitsch: ex-Londrina e Cuiabá.

Após um período sem jogos oficiais, o Mirassol volta a campo nesta sexta-feira (17), às 20h, para enfrentar o Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

🍀Aposte na vitória do Mirassol na disputa no Brasileirão e Libertadores!

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