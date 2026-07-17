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Quem são os melhores jogadores da Copa do Mundo, segundo a Fifa?

Messi e Mbappé lideram médias de avaliação em critérios da entidade

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 14:35
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Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo
Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra; astros estão entre os mais bem avaliados pela Fifa (Foto: Jewel Samad / AFP)

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A Copa do Mundo se encaminha ao fim e, além do campeão, o público especula quem será eleito o craque da competição. Na edição deste ano, a Fifa elaborou rankings estatísticos chamados de "Power Rankings da Fifa", que ordenam os jogadores de acordo com o desempenho em três aspectos principais: defesa, criatividade e ataque. O Lance!, então, escolheu dez grandes craques deste Mundial e classificou a partir da média nas três avaliações divulgadas pela entidade.

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    • Messi, que lidera o ranking de criatividade, e Mbappé, o mais bem colocado no ranking de ataque, são também os melhores na média dos três quesitos. Rodri, destaque da Espanha, é o líder no ranking de defesa. Três jogadores da França — que decide o terceiro lugar da Copa do Mundo neste sábado (18), contra a Inglaterra, em Miami, às 18h — estão na lista dos top 5 na média dos três quesitos.

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    Pontuação média de astros da Copa do Mundo:

    1º - Lionel Messi (Argentina): 7,28

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    1. Posição: atacante
    2. Gols: 8
    3. Assistências: 4
    4. Nota ofensiva: 8,62 (2º)
    5. Nota de criatividade: 8,41 (1º)
    6. Nota defensiva: 4,81 (240º)
    7. Média dos quesitos: 7,28
    Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito
    Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / AFP)

    2º - Kylian Mbappé (França): 6,98

    1. Posição: atacante
    2. Gols: 8
    3. Assistências: 3
    4. Nota ofensiva: 8,92 (1º)
    5. Nota de criatividade: 7,70 (4º)
    6. Nota defensiva: 4,32 (304º)
    7. Média dos quesitos: 6,98
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra a Suécia nos 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

    3º - Jude Bellingham (Inglaterra): 6,77

    1. Posição: meia-atacante
    2. Gols: 6
    3. Assistências: 1
    4. Nota ofensiva: 8,21 (3º)
    5. Nota de criatividade: 6,49 (39º)
    6. Nota defensiva: 5,60 (122º)
    7. Média dos quesitos: 6,77
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham, astro da Inglaterra, comemora seu segundo gol contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    4º - Michael Olise (França): 6,39

    1. Posição: meia-atacante
    2. Gols: 0
    3. Assistências: 5
    4. Nota ofensiva: 5,63 (54º)
    5. Nota de criatividade: 8,22 (2º)
    6. Nota defensiva: 5,33 (162º)
    7. Média dos quesitos: 6,39
    Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo
    Olise arrisca voleio no jogo entre França e Suécia pelos 16 avos da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

    5º - Ousmane Dembelé (França): 6,34

    1. Posição: atacante
    2. Gols: 5
    3. Assistências: 2
    4. Nota ofensiva: 7,20 (6º)
    5. Nota de criatividade: 6,89 (19º)
    6. Nota defensiva: 4,93 (214º)
    7. Média dos quesitos: 6,34
    Dembelé abre os braços para comemorar um dos gols da França sobre a Noruega
    Dembelé, atacante da França, comemora um dos seus três gols contra a Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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    6º - Lamine Yamal (Espanha): 6,20

    1. Posição: atacante
    2. Gols: 1
    3. Assistências: 0
    4. Nota ofensiva: 5,90 (35º)
    5. Nota de criatividade: 7,46 (6º)
    6. Nota defensiva: 5,25 (175º)
    7. Média dos quesitos: 6,20
    Lamine Yamal, astro da Espanha, encara marcação francesa na semifinal da Copa do Mundo
    Lamine Yamal, astro da Espanha, encara marcação francesa na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    7º - Rodri (Espanha): 6,12

    1. Posição: volante
    2. Gols: 0
    3. Assistências: 0
    4. Nota ofensiva: 4,37 (232º)
    5. Nota de criatividade: 5,95 (83º)
    6. Nota defensiva: 8,03 (1º)
    7. Média dos quesitos: 6,12
    Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo
    Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / AFP)

    8º - Erling Haaland (Noruega): 5,85

    1. Posição: atacante
    2. Gols: 7
    3. Assistências: 0
    4. Nota ofensiva: 7,74 (4º)
    5. Nota de criatividade: 4,69 (298º)
    6. Nota defensiva: 5,11 (195º)
    7. Média dos quesitos: 5,85
    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    9º - Enzo Fernández (Argentina): 5,83

    1. Posição: volante
    2. Gols: 2
    3. Assistências: 0
    4. Nota ofensiva: 6,03 (29º)
    5. Nota de criatividade: 6,01 (78º)
    6. Nota defensiva: 5,44 (145º)
    7. Média dos quesitos: 5,83
    Enzo Fernandez comemora gol da Argentina com mãos nos ouvidos
    Enzo Fernández celebra gol que iniciou virada da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

    10º - Harry Kane (Inglaterra): 5,60

    1. Posição: atacante
    2. Gols: 6
    3. Assistências: 1
    4. Nota ofensiva: 6,91 (10º)
    5. Nota de criatividade: 5,23 (212º)
    6. Nota defensiva: 4,65 (271º)
    7. Média dos quesitos: 5,60
    Harry Kane comemorando gol
    Harry Kane comemora gol salvador para a classificação da Inglaterra contra a RD Congo nos 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

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    Dicionário do Power Ranking da Fifa

    A Fifa define os melhores jogadores de cada parâmetro da seguinte forma:

    Ataque: "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".

    Criatividade: "atletas que conseguem unir visão de jogo e execução para desbloquear o ataque".

    Defesa: "os atletas que se antecipam ao perigo e fazem ações defensivas importantes".

    A seguir, veja mais detalhes sobre o sistema de avaliação, segundo o site da entidade:

    "O Power Ranking (Ranking de Poder) da Fifa é uma forma objetiva de medir o desempenho, baseada nos 'Dados de Desempenho Aprimorados da Fifa'.

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    As métricas selecionadas indicam um desempenho de sucesso em cada categoria. Primeiramente, todos os dados são normalizados para contextualizar o desempenho do jogador de acordo com o tempo em que esteve em campo e o tempo que sua equipe teve a posse de bola. Em seguida, as métricas são agrupadas em Grupos de Métricas, e uma pontuação de desempenho é calculada para cada grupo. Os Grupos de Métricas são então recalculados para gerar um Power Ranking final em cada categoria.

    Os algoritmos por trás do Power Ranking da Fifa foram desenvolvidos pela equipe interna de Análise de Desempenho no Futebol da Fifa, sob a orientação de Arsène Wenger (ex-técnico do Arsenal) e do Grupo de Estudos Técnicos. Eles são totalmente automatizados, criados ao final de cada partida e atualizados continuamente durante o torneio.

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    Em cada partida, os jogadores são pontuados em relação a todos os outros jogadores da mesma partida. Isso permite que os jogadores que fazem a diferença em uma partida se destaquem.

    Após cada partida, uma classificação atualizada do torneio é gerada, classificando cada jogador em relação a todos os outros jogadores do torneio. Isso proporciona aos fãs e especialistas de todo o mundo informações exclusivas sobre o desempenho dos jogadores no torneio."

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    ➡️ Lamine Yamal fica fora de treino às vésperas da final da Copa

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    Além da final, o fim de semana reserva a disputa de terceiro lugar. Craques de Argentina, Espanha, França e Inglaterra terão a chance de melhorar suas marcas nos rankings da Fifa e de convencer a entidade de que merecem o reconhecimento individual ao fim do torneio.

    • França x Inglaterra, disputa de 3º lugar: sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami (EUA)
    • Espanha x Argentina: final: domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA)
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