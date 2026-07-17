São Paulo anuncia Newton como reforço para temporada
Tricolor anunciou o reforço nesta sexta-feira
O São Paulo anunciou a chegada de Newton. O jogador assinou contrato e chegou como reforço para o meio-campo.
Newton é um volante de características defensivas, com perfil de marcação e proteção da defesa. Não é um jogador de grande participação ofensiva, mas se destaca pela intensidade sem a bola e pela capacidade de recuperar a posse. No São Paulo, deve atuar mais como um primeiro volante, tendo também a aprovação de Dorival Júnior.
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No esquema de Dorival Júnior, Newton chegaria para desempenhar uma função semelhante à de Alisson quando atua como volante. Também pode atuar ao lado de um volante de saída.
O jogador desembarcou na capital paulista, passou pelos exames médicos, conheceu as instalações do SuperCT e firmou vínculo com o Tricolor até o fim de 2029.
- Estou muito feliz e ansioso para encontrar a torcida. Quando um tricampeão mundial faz um convite, fica difícil dizer não. Recebi essa oportunidade com muita alegria e quero contribuir para que o clube alcance seus objetivos na temporada. A torcida do São Paulo apoia durante os 90 minutos, e essa energia faz diferença dentro de campo - disse Newton.
𝐁𝐞𝐦-𝐯𝐢𝐧𝐝𝐨, 𝐍𝐞𝐰𝐭𝐨𝐧! #VamosSãoPaulo 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 17, 2026
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Veja detalhes da carreira de Newton
Newton nasceu em Salvador e começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Jacuipense. Ainda pelo clube baiano, estreou como profissional antes de seguir por empréstimo para o Bahia de Feira.
O desempenho no futebol baiano chamou a atenção do Botafogo, que o contratou em 2022 para integrar a equipe Sub-23. Com a evolução apresentada, o clube carioca exerceu a opção de compra e manteve o volante em definitivo.
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No início de 2024, Newton passou a fazer parte do elenco que conquistou Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ainda naquela temporada, foi emprestado ao Criciúma para ganhar sequência e experiência na Série A.
De volta ao Botafogo em 2025, o meio-campista permaneceu no clube até acertar a transferência para o São Paulo, onde assinou contrato até o fim de 2029.
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