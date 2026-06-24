Vini Jr iguala recorde de Neymar em Copas do Mundo Camisa 7 atinge cinco participações em gols e supera seus números do Catar

A vitória e a classificação da Seleção Brasileira, com mais uma grande atuação de Vinícius Júnior, também renderam ao atacante uma marca curiosa. Com quatro gols e uma assistência, Vini Jr precisou de apenas três jogos nesta Copa do Mundo para igualar a melhor campanha de Neymar em participações diretas em gols em uma edição do torneio.

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Vini Jr. aponta para a cabeça após fazer o segundo gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Chandan Khanna / AFP)

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A melhor Copa de Neymar nesse quesito foi a de 2014, sua primeira e já como protagonista da Seleção Brasileira. Na ocasião, o camisa 10 somou quatro gols e uma assistência em cinco partidas disputadas. Já Vini Jr, que estreou em Mundiais em 2022, no Catar, registrou um gol e duas assistências em quatro jogos. Agora, em apenas três partidas na América do Norte, o atacante já superou sua produção no Catar e igualou a melhor marca de Neymar após jogos contra Marrocos (1 gol), Haiti (1 gol e 1 assistência) e Escócia (2 gols).

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Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após 981 dias (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Mais do que os números, o jogador do Real Madrid confirma nesta Copa do Mundo a condição de protagonista da Seleção Brasileira. Após um ciclo marcado por desconfiança e atuações aquéns com a Amarelinha, agora o camisa 7 assumiu o papel de principal referência ofensiva da equipe e tem correspondido dentro de campo no maior palco do futebol.

Comandado por Vini Jr, o Brasil está nos 16 avos de final e agora aguarda a definição do grupo F para saber quem irá enfrentar na próxima segunda-feira (29): Holanda, Japão ou Suécia. Como a Seleção se classificou em primeiro no Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que será definido nesta quinta-feira (25).