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Vini Jr iguala recorde de Neymar em Copas do Mundo

Camisa 7 atinge cinco participações em gols e supera seus números do Catar

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:06
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Sorridente, Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com os dois braços erguidos e os punhos cerrados.
Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A vitória e a classificação da Seleção Brasileira, com mais uma grande atuação de Vinícius Júnior, também renderam ao atacante uma marca curiosa. Com quatro gols e uma assistência, Vini Jr precisou de apenas três jogos nesta Copa do Mundo para igualar a melhor campanha de Neymar em participações diretas em gols em uma edição do torneio.

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    Vini Jr. aponta para a cabeça após fazer o segundo gol do Brasil contra a Escócia
    Vini Jr. aponta para a cabeça após fazer o segundo gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Chandan Khanna / AFP)

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    A melhor Copa de Neymar nesse quesito foi a de 2014, sua primeira e já como protagonista da Seleção Brasileira. Na ocasião, o camisa 10 somou quatro gols e uma assistência em cinco partidas disputadas. Já Vini Jr, que estreou em Mundiais em 2022, no Catar, registrou um gol e duas assistências em quatro jogos. Agora, em apenas três partidas na América do Norte, o atacante já superou sua produção no Catar e igualou a melhor marca de Neymar após jogos contra Marrocos (1 gol), Haiti (1 gol e 1 assistência) e Escócia (2 gols).

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    Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após 981 dias (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Mais do que os números, o jogador do Real Madrid confirma nesta Copa do Mundo a condição de protagonista da Seleção Brasileira. Após um ciclo marcado por desconfiança e atuações aquéns com a Amarelinha, agora o camisa 7 assumiu o papel de principal referência ofensiva da equipe e tem correspondido dentro de campo no maior palco do futebol.

    Comandado por Vini Jr, o Brasil está nos 16 avos de final e agora aguarda a definição do grupo F para saber quem irá enfrentar na próxima segunda-feira (29): Holanda, Japão ou Suécia. Como a Seleção se classificou em primeiro no Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que será definido nesta quinta-feira (25).

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