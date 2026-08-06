Alvo do Vasco, Deossa vira alvo de manchete na Espanha: 'O que está acontecendo?' Jogador vem em alta na pré-temporada do Real Betis

O interesse do Vasco por Nelson Deossa ganhou um novo obstáculo nas últimas semanas. Depois de entrar na mira do clube carioca durante a janela de transferências, o meio-campista colombiano mudou o próprio cenário no Real Betis e passou de candidato à venda a um dos destaques da pré-temporada da equipe espanhola. A evolução do jogador chamou a atenção do "Diario AS" que resumiu a situação em uma pergunta: "O que está acontecendo?".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Segundo o jornal espanhol, o desempenho de Deossa nos amistosos fez o Betis reavaliar os planos para o restante da janela. O colombiano marcou três gols na preparação para a temporada, incluindo um diante do Arsenal, e terminou a pré-temporada como artilheiro da equipe.

continua após a publicidade

O momento contrasta com a temporada passada, quando o jogador não conseguiu se firmar após chegar ao clube. Contratado há um ano por mais de 10 milhões de euros, Deossa figurava entre os atletas com maiores chances de deixar o elenco para ajudar o Betis a fazer caixa no mercado.

Texto do Diario AS sobre Deossa (Foto: Reprodução/Diario AS)

Tradução: "Nelson Deossa brilhou no amistoso contra o Arsenal enquanto vários olheiros de clubes da Premier League acompanhavam de perto o seu progresso. Talvez o seu papel no mercado de transferências mude após semanas em que o Vasco da Gama tentava negociar a sua contratação com os verdiblancos. O clube bético deseja receitas que igualem, pelo menos, os mais de dez milhões pagos pelo jogador há um ano, mas essa realidade esteve longe de se concretizar até ao momento. Resta quase um mês de mercado e tudo é possível."

continua após a publicidade

A mudança de panorama passa diretamente pelo trabalho de Manuel Pellegrini. Diante da carência de opções ofensivas durante a pré-temporada, o treinador decidiu utilizar Deossa mais avançado, em uma função diferente daquela exercida pelo colombiano ao longo da carreira.

A aposta deu resultado. Além dos gols, o jogador apresentou maior participação ofensiva e respondeu à confiança da comissão técnica justamente quando seu futuro parecia encaminhado para uma transferência.

continua após a publicidade

Deossa, alvo do Vasco, marcou em Real Bétis x Arsenal (Foto: Reprodução)

O desempenho também reforçou um recado interno do treinador. Mesmo satisfeito com a resposta de Deossa, Pellegrini entende que o Betis ainda precisa contratar um centroavante para disputar posição com Cucho Hernández ao longo da temporada.

Futuro segue indefinido apesar da boa fase

Antes da arrancada na pré-temporada, o Vasco tentou negociar a contratação de Deossa, enquanto o Betis trabalhava com a possibilidade de negociar o colombiano para recuperar o investimento feito em sua chegada. O clube espanhol, porém, manteve a exigência de receber pelo menos um valor próximo ao desembolsado na contratação.

continua após a publicidade

A boa fase do meia, no entanto, alterou a discussão dentro do Betis. Embora a diretoria continue aberta a ouvir propostas, a sequência de atuações elevou a confiança do clube na permanência do jogador e aumentou a concorrência por sua contratação. Olheiros de clubes da Premier League acompanharam de perto a atuação de Deossa no amistoso contra o Arsenal.

Nos bastidores, o colombiano também ganhou respaldo do elenco. Companheiros de equipe chegaram a publicar mensagens nas redes sociais demonstrando apoio ao jogador, e a reação do grupo após o gol sobre o Arsenal foi apontada como mais um indicativo de que Deossa recuperou prestígio dentro do clube justamente no momento em que seu futuro parecia mais incerto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.