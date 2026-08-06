Rodri diz 'sim' ao Barcelona, e Real Madrid leva chapéu de rival Clube catalão iniciará conversas com Manchester City em busca de acordo

Campeão do mundo com a Espanha, Rodri deu o aval para o Barcelona conversar com o Manchester City em busca de sua contratação, nesta quinta-feira (6). De acordo com o "Marca", o atleta encerrou as chances do Real Madrid, que perde a disputa pelo Bola de Ouro para o maior rival.

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Com o "sim" de Rodri, o Barcelona iniciará os contatos com o Manchester City em busca de um acordo nos próximos dias. O clube catalão entende que a operação não será simples e que a contratação do meia deve custar cerca de 50 milhões de euros (R$ 295 milhões).

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O interesse do Barcelona em Rodri se dá pela possibilidade de De Jong precisar passar por uma cirurgia após uma lesão no joelho obtida durante a Copa do Mundo. Atualmente, o holandês faz um tratamento conservador, mas os indicativos não mostram avanço significativo na recuperação do jogador.

Com a possibilidade de perder De Jong por quatro a cinco meses, o Barcelona vê em Rodri o substituto ideal para a equipe comandada por Hansi-Flick. Além disso, o jogador do Manchester City atuou com diversos companheiros do Barcelona durante a Copa do Mundo de 2026.

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No início da janela de transferências, Rodri chegou a ter um acordo preliminar com o Real Madrid, mas a novela vem se arrastando, e o Barcelona se aproveitou para tomar a iniciativa em busca do Bola de Ouro. No entanto, ainda não há nada acertado com o Manchester City.

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