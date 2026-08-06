Atlético de Madrid tem alvo com dinheiro da venda de Almada
Meia deixa o clube espanhol para o River Plate por quase R$ 120 milhões
O Atlético de Madrid já tem alvo para contratar na janela de transferências com o dinheiro da venda de Almada para o River Plate. Segundo o "Marca", a equipe de Diego Simeone busca a chegada de Cuti Romero, zagueiro do Tottenham e da Argentina.
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Além de Almada, o Atlético de Madrid também está próximo de executar as vendas de Nahuel Molina e Ruggeri. O River Plate contratou o ex-alvo do Flamengo por 20 milhões de euros (R$ 118,1 milhões), enquanto os outros dois laterais farão entrar 19 milhões de euros (R$ 112,1 milhões) e 18 milhões de euros (R$ 106,2 milhões), respectivamente.
A expectativa é de que o Atlético de Madrid deva oferecer cerca de 30 milhões de euros (R$ 117,1 milhões) ao Tottenham pela contratação de Romero. O atleta é um alvo antigo de Diego Simeone e esteve na mira do clube espanhol na última temporada, embora a operação não tenha avançado por entraves financeiros.
No entanto, o Atlético de Madrid ainda buscará um nome que possa substituir Thiago Almada, uma vez que o clube também perdeu Griezmann e Nico González. Na janela de transferências, os espanhóis contrataram apenas o meia Kang Lee-in, que estava no PSG.
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