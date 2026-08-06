Leonardo Jardim e Filipe Luís são sombras um do outro à frente de Flamengo e Monaco
Português é ídolo na França, enquanto brasileiro é amado pelos rubro-negros
Leonardo Jardim enfrenta o seu primeiro momento de pressão no Flamengo. Não só pelo desempenho oscilante, mas também pelo sarrafo deixado pelo multicampeão Filipe Luís. Do outro lado do oceano, o brasileiro inicia o seu trabalho no Monaco na busca por repetir o sucesso do português, que liderou o clube do Principado ao último título de sua história.
Brasileiro, Pogba e ex-10 do Barça: o elenco que Filipe Luís tem à disposição no Monaco
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Régua elevada no Flamengo
A sombra de Filipe Luís é companhia inevitável para Leonardo Jardim. O comandante, claro, sabia o desafio que estava aceitando: assumiu um elenco que, meses antes, foi campeão brasileiro e da Libertadores, além de ficar a uma disputa de pênaltis do título mundial. E não só isso, mas substituiu uma figura com identificação dificilmente replicável. Filipinho era torcedor rubro-negro, ídolo como jogador, começou a nova carreira na base flamenguista e topou assumir o time principal "no susto" em 2024, quando já iniciou sua trajetória com o título da Copa do Brasil.
Mesmo após tanto sucesso, a diretoria da Gávea tomou a decisão corajosa de demitir o jovem treinador depois de derrotas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O sucessor europeu começou bem a sua caminhada, com título carioca e boas exibições, mas bastou o primeiro momento irregular para uma chuva de contestações e comparações com o ex-lateral.
Por mais que o trabalho seja recente e os números não cheguem a ser ruins, a exigência é por muito mais. O torcedor rubro-negro espera que Leonardo Jardim tenha um rendimento que justifique a polêmica troca no comando técnico.
Primeiros 25 jogos pelo Flamengo:
Leonardo Jardim
- 25 jogos (17 do Brasileirão, 5 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil e 1 do Carioca)
- 69% de aproveitamento (15 vitórias, 7 empates e 3 derrotas)
- 1,8 gols marcados por jogo
- 0,8 gols sofridos por jogo
- 56,9% de posse de bola média
- 16,2 finalizações por jogo
Filipe Luís
- 25 jogos (11 do Brasileirão, 9 do Carioca, 4 da Copa do Brasil e 1 da Supercopa)
- 80% de aproveitamento (18 vitórias, 6 empates e 1 derrota)
- 1,8 gols marcados por jogo
- 0,5 gols sofridos por jogo
- 58,3% de posse de bola média
- 16,1 finalizações por jogo
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Expectativa nostálgica no Monaco
Para a torcida do Monaco, as memórias de Leonardo Jardim não serão necessariamente cobrança para Filipe Luís, mas sim esperança de reencontro com o protagonismo. Sob comando do português, o clube viveu o seu melhor momento neste século. Em 2014, o técnico foi contratado para gerir o projeto de reconstrução do time, que recebeu investimento do bilionário russo Dmitry Rybolovlev.
Foram quatro temporadas consecutivas entre os três melhores do Campeonato Francês, incluindo o troféu em 2016/17, primeiro nacional do clube do Principado em 17 anos, superando o já poderoso Paris Saint-Germain. No mesmo ano, também levou a equipe à semifinal da Champions League.
No início da temporada 2018-19, Jardim foi demitido por sequência de resultados ruins. No entanto, foi chamado de volta meses depois para evitar o rebaixamento. Contudo, ficou pouco menos de um ano até nova demissão. Ainda assim, o português deixou o time como ídolo, com 59,7% de aproveitamento ao longo de 270 jogos.
Desde então, o Monaco até teve boas temporadas, mas não voltou a bater de frente com o PSG da mesma forma. Na mais recente, terminou o campeonato na 7ª colocação. Assim, Filipe Luís chega com a missão de melhorar o desempenho na Ligue 1.
O elenco que Jardim liderou ao título francês hoje parece estrelado, mas grande parte dos jogadores eram jovens que evoluíram sob o seu comando, como Bernardo Silva e Mbappé. O técnico brasileiro até tem alguns nomes de peso no seu plantel, como Ansu Fati e Paul Pogba, porém também conta com uma base de jogadores novos para desenvolver.
Time-base do Monaco campeão francês sob comando de Jardim: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson e Mendy; Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva e Lemar; Mbappé e Falcão García.
Possível time-base do Monaco de Filipe Luís: Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa; Zakaria, Pogba e Golovin; Akliouche, Balogun e Ansu Fati.
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Sequências de trabalho de Jardim e Filipe Luís
Depois de dois empates consecutivos, o Flamengo de Leonardo Jardim vive sequência de dez dias de trabalho, sem jogos: o Rubro-Negro volta a campo no domingo (9), contra o Vitória, pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Monaco de Filipe Luís continua a pré-temporada com amistosos pela Europa. Também no domingo, o time terá teste importante contra o Liverpool na Inglaterra.
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