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Leonardo Jardim e Filipe Luís são sombras um do outro à frente de Flamengo e Monaco

Português é ídolo na França, enquanto brasileiro é amado pelos rubro-negros

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 07:30
Atualizado há 3 horas
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Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo
Leonardo Jardim e Filipe Luís, sucessor e antecessor no cargo de técnico do Flamengo (Fotos: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress e Anderson Lira/ Código 19 / Folhapress)

Leonardo Jardim enfrenta o seu primeiro momento de pressão no Flamengo. Não só pelo desempenho oscilante, mas também pelo sarrafo deixado pelo multicampeão Filipe Luís. Do outro lado do oceano, o brasileiro inicia o seu trabalho no Monaco na busca por repetir o sucesso do português, que liderou o clube do Principado ao último título de sua história.

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Régua elevada no Flamengo

A sombra de Filipe Luís é companhia inevitável para Leonardo Jardim. O comandante, claro, sabia o desafio que estava aceitando: assumiu um elenco que, meses antes, foi campeão brasileiro e da Libertadores, além de ficar a uma disputa de pênaltis do título mundial. E não só isso, mas substituiu uma figura com identificação dificilmente replicável. Filipinho era torcedor rubro-negro, ídolo como jogador, começou a nova carreira na base flamenguista e topou assumir o time principal "no susto" em 2024, quando já iniciou sua trajetória com o título da Copa do Brasil.

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Mesmo após tanto sucesso, a diretoria da Gávea tomou a decisão corajosa de demitir o jovem treinador depois de derrotas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O sucessor europeu começou bem a sua caminhada, com título carioca e boas exibições, mas bastou o primeiro momento irregular para uma chuva de contestações e comparações com o ex-lateral.

Por mais que o trabalho seja recente e os números não cheguem a ser ruins, a exigência é por muito mais. O torcedor rubro-negro espera que Leonardo Jardim tenha um rendimento que justifique a polêmica troca no comando técnico.

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Primeiros 25 jogos pelo Flamengo:

Leonardo Jardim

  1. 25 jogos (17 do Brasileirão, 5 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil e 1 do Carioca)
  2. 69% de aproveitamento (15 vitórias, 7 empates e 3 derrotas)
  3. 1,8 gols marcados por jogo
  4. 0,8 gols sofridos por jogo
  5. 56,9% de posse de bola média
  6. 16,2 finalizações por jogo

Filipe Luís

  1. 25 jogos (11 do Brasileirão, 9 do Carioca, 4 da Copa do Brasil e 1 da Supercopa)
  2. 80% de aproveitamento (18 vitórias, 6 empates e 1 derrota)
  3. 1,8 gols marcados por jogo
  4. 0,5 gols sofridos por jogo
  5. 58,3% de posse de bola média
  6. 16,1 finalizações por jogo
Filipe Luís ergue troféu da Libertadores no trio do Tetra
Filipe Luís ergue troféu da Libertadores ao lado dos jogadores no trio de comemoração do tetra (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

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Expectativa nostálgica no Monaco

Para a torcida do Monaco, as memórias de Leonardo Jardim não serão necessariamente cobrança para Filipe Luís, mas sim esperança de reencontro com o protagonismo. Sob comando do português, o clube viveu o seu melhor momento neste século. Em 2014, o técnico foi contratado para gerir o projeto de reconstrução do time, que recebeu investimento do bilionário russo Dmitry Rybolovlev.

Foram quatro temporadas consecutivas entre os três melhores do Campeonato Francês, incluindo o troféu em 2016/17, primeiro nacional do clube do Principado em 17 anos, superando o já poderoso Paris Saint-Germain. No mesmo ano, também levou a equipe à semifinal da Champions League.

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No início da temporada 2018-19, Jardim foi demitido por sequência de resultados ruins. No entanto, foi chamado de volta meses depois para evitar o rebaixamento. Contudo, ficou pouco menos de um ano até nova demissão. Ainda assim, o português deixou o time como ídolo, com 59,7% de aproveitamento ao longo de 270 jogos.

Desde então, o Monaco até teve boas temporadas, mas não voltou a bater de frente com o PSG da mesma forma. Na mais recente, terminou o campeonato na 7ª colocação. Assim, Filipe Luís chega com a missão de melhorar o desempenho na Ligue 1.

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O elenco que Jardim liderou ao título francês hoje parece estrelado, mas grande parte dos jogadores eram jovens que evoluíram sob o seu comando, como Bernardo Silva e Mbappé. O técnico brasileiro até tem alguns nomes de peso no seu plantel, como Ansu Fati e Paul Pogba, porém também conta com uma base de jogadores novos para desenvolver.

Time-base do Monaco campeão francês sob comando de Jardim: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson e Mendy; Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva e Lemar; Mbappé e Falcão García.

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Possível time-base do Monaco de Filipe Luís: Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa; Zakaria, Pogba e Golovin; Akliouche, Balogun e Ansu Fati.

Leonardo Jardim cumprimenta Mbappé nos tempos de Monaco
Leonardo Jardim cumprimenta Mbappé nos tempos de Monaco (Foto: Valery Hache / AFP)

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Sequências de trabalho de Jardim e Filipe Luís

Depois de dois empates consecutivos, o Flamengo de Leonardo Jardim vive sequência de dez dias de trabalho, sem jogos: o Rubro-Negro volta a campo no domingo (9), contra o Vitória, pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Monaco de Filipe Luís continua a pré-temporada com amistosos pela Europa. Também no domingo, o time terá teste importante contra o Liverpool na Inglaterra.

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