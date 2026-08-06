Leonardo Jardim e Filipe Luís são sombras um do outro à frente de Flamengo e Monaco Português é ídolo na França, enquanto brasileiro é amado pelos rubro-negros

Leonardo Jardim enfrenta o seu primeiro momento de pressão no Flamengo. Não só pelo desempenho oscilante, mas também pelo sarrafo deixado pelo multicampeão Filipe Luís. Do outro lado do oceano, o brasileiro inicia o seu trabalho no Monaco na busca por repetir o sucesso do português, que liderou o clube do Principado ao último título de sua história.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Régua elevada no Flamengo

A sombra de Filipe Luís é companhia inevitável para Leonardo Jardim. O comandante, claro, sabia o desafio que estava aceitando: assumiu um elenco que, meses antes, foi campeão brasileiro e da Libertadores, além de ficar a uma disputa de pênaltis do título mundial. E não só isso, mas substituiu uma figura com identificação dificilmente replicável. Filipinho era torcedor rubro-negro, ídolo como jogador, começou a nova carreira na base flamenguista e topou assumir o time principal "no susto" em 2024, quando já iniciou sua trajetória com o título da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Mesmo após tanto sucesso, a diretoria da Gávea tomou a decisão corajosa de demitir o jovem treinador depois de derrotas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O sucessor europeu começou bem a sua caminhada, com título carioca e boas exibições, mas bastou o primeiro momento irregular para uma chuva de contestações e comparações com o ex-lateral.

Por mais que o trabalho seja recente e os números não cheguem a ser ruins, a exigência é por muito mais. O torcedor rubro-negro espera que Leonardo Jardim tenha um rendimento que justifique a polêmica troca no comando técnico.

continua após a publicidade

Primeiros 25 jogos pelo Flamengo:

Leonardo Jardim

25 jogos (17 do Brasileirão, 5 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil e 1 do Carioca) 69% de aproveitamento (15 vitórias, 7 empates e 3 derrotas) 1,8 gols marcados por jogo 0,8 gols sofridos por jogo 56,9% de posse de bola média 16,2 finalizações por jogo

Filipe Luís

25 jogos (11 do Brasileirão, 9 do Carioca, 4 da Copa do Brasil e 1 da Supercopa) 80% de aproveitamento (18 vitórias, 6 empates e 1 derrota) 1,8 gols marcados por jogo 0,5 gols sofridos por jogo 58,3% de posse de bola média 16,1 finalizações por jogo

Filipe Luís ergue troféu da Libertadores ao lado dos jogadores no trio de comemoração do tetra (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Expectativa nostálgica no Monaco

Para a torcida do Monaco, as memórias de Leonardo Jardim não serão necessariamente cobrança para Filipe Luís, mas sim esperança de reencontro com o protagonismo. Sob comando do português, o clube viveu o seu melhor momento neste século. Em 2014, o técnico foi contratado para gerir o projeto de reconstrução do time, que recebeu investimento do bilionário russo Dmitry Rybolovlev.

Foram quatro temporadas consecutivas entre os três melhores do Campeonato Francês, incluindo o troféu em 2016/17, primeiro nacional do clube do Principado em 17 anos, superando o já poderoso Paris Saint-Germain. No mesmo ano, também levou a equipe à semifinal da Champions League.

continua após a publicidade

No início da temporada 2018-19, Jardim foi demitido por sequência de resultados ruins. No entanto, foi chamado de volta meses depois para evitar o rebaixamento. Contudo, ficou pouco menos de um ano até nova demissão. Ainda assim, o português deixou o time como ídolo, com 59,7% de aproveitamento ao longo de 270 jogos.

Desde então, o Monaco até teve boas temporadas, mas não voltou a bater de frente com o PSG da mesma forma. Na mais recente, terminou o campeonato na 7ª colocação. Assim, Filipe Luís chega com a missão de melhorar o desempenho na Ligue 1.

continua após a publicidade

O elenco que Jardim liderou ao título francês hoje parece estrelado, mas grande parte dos jogadores eram jovens que evoluíram sob o seu comando, como Bernardo Silva e Mbappé. O técnico brasileiro até tem alguns nomes de peso no seu plantel, como Ansu Fati e Paul Pogba, porém também conta com uma base de jogadores novos para desenvolver.

Time-base do Monaco campeão francês sob comando de Jardim: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson e Mendy; Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva e Lemar; Mbappé e Falcão García.

continua após a publicidade

Possível time-base do Monaco de Filipe Luís: Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu e Mawissa; Zakaria, Pogba e Golovin; Akliouche, Balogun e Ansu Fati.

Leonardo Jardim cumprimenta Mbappé nos tempos de Monaco (Foto: Valery Hache / AFP)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Sequências de trabalho de Jardim e Filipe Luís

Depois de dois empates consecutivos, o Flamengo de Leonardo Jardim vive sequência de dez dias de trabalho, sem jogos: o Rubro-Negro volta a campo no domingo (9), contra o Vitória, pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Monaco de Filipe Luís continua a pré-temporada com amistosos pela Europa. Também no domingo, o time terá teste importante contra o Liverpool na Inglaterra.