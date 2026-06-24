Brasil mantém invencibilidade contra a Escócia em Copas do Mundo Seleção soma cinco jogos sem derrota e amplia domínio histórico no confronto

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, não apenas garantiu a liderança brasileira na chave, como ampliou uma escrita que já dura mais de cinco décadas. Em Copas do Mundo, a seleção escocesa segue sem saber o que é derrotar o Brasil.

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Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

O encontro desta quarta-feira representou o quinto capítulo da história entre as equipes em Copas do Mundo. Até hoje, os escoceses nunca conseguiram superar os brasileiros na competição. Confira os confrontos entre as duas seleções no torneio:

Retrospecto

1974 – Brasil 0 x 0 Escócia (fase de grupos)

1982 – Brasil 4 x 1 Escócia (fase de grupos)

1990 – Brasil 1 x 0 Escócia (fase de grupos)

1998 – Brasil 2 x 1 Escócia (fase de grupos)

2026 – Brasil 3 x 0 Escócia (fase de grupos)

A vitória mantém viva uma escrita que atravessa gerações e reforça o domínio brasileiro no confronto em Copas do Mundo. Em mais um capítulo da história, o Brasil segue sem perder para a Escócia no torneio e amplia uma invencibilidade que já dura mais de 50 anos.

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A Seleção agora aguarda a definição do grupo F para saber quem irá enfrentar na próxima segunda-feira (29): Holanda, Japão ou Suécia. Como o Brasil se classificou em primeiro no grupo C enfrentará o segundo colocado do grupo F, que será definido nesta quinta-feira (25).

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