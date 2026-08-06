PSG anuncia contratação de Akliouche por 50 milhões de euros
Atacante deixa o Monaco, assina contrato de cinco temporadas e vestirá a camisa 11
O PSG oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Maghnes Akliouche. O atacante francês de 24 anos deixa o Monaco para reforçar o atual campeão europeu em uma negociação de 50 milhões de euros. O vínculo foi assinado até junho de 2031, e o jogador utilizará a camisa 11.
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A chegada de Akliouche representa o segundo reforço do PSG na atual janela de transferências. As negociações entre os clubes vinham acontecendo nas últimas semanas e foram concluídas após o atleta demonstrar o desejo de atuar pela equipe parisiense.
Revelado pelas categorias de base do Monaco, Akliouche construiu toda a carreira profissional no clube do Principado antes da transferência. Ao longo de cinco temporadas, disputou 139 partidas, marcou 23 gols e se consolidou como uma das principais peças do elenco nas últimas campanhas.
O bom desempenho também abriu espaço na seleção francesa. O atacante soma 10 partidas pelos Bleus e marcou um gol desde sua estreia. Em 2026, integrou o elenco da França na Copa do Mundo, entrando em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, pela fase de grupos.
Com a contratação, o PSG reforça o setor ofensivo para a temporada 2026/27 e amplia os investimentos na janela de verão, apostando em um dos jovens destaques do futebol francês.
PSG segue ativo no mercado
Mesmo após confirmar a contratação de Maghnes Akliouche, o PSG continua em busca de reforços para a temporada 2026/27. Entre os principais alvos está Mika Godts, atacante belga do Ajax, visto como uma das prioridades para reforçar o setor ofensivo. Outro jogador acompanhado de perto é Zion Suzuki, goleiro do Parma, que aparece como opção para aumentar a concorrência na posição.
Além deles, o PSG também segue interessado em Ferran Torres. O atacante do Barcelona continua no radar do clube francês e pode voltar a ser alvo caso haja avanço nas conversas durante a reta final da janela de transferências.
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