Ansu Fati destaca estilo de Filipe Luís no Monaco: 'Vai ser bom para mim' Espanhol concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e falou sobre os desafios da temporada

Contratado em definitivo pelo Monaco, Ansu Fati iniciará os trabalhos da nova temporada sob o comando de Filipe Luís, que também estreia como treinador na Europa após passagem de sucesso pelo Flamengo. Em entrevista ao Lance! durante a pré-temporada do clube francês, o jogador elogiou o técnico brasileiro, explicou como tem sido a adaptação ao novo trabalho e destacou o crescimento da Ligue 1 nos últimos anos.

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Ansu Fati revelou que já acompanhava a trajetória de Filipe Luís no futebol brasileiro e demonstrou confiança no trabalho que está sendo desenvolvido no início da pré-temporada. Segundo o atacante, o treinador já deixou clara a identidade que pretende implementar no Monaco.

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— Sim, eu o conhecia. Eu o vi na Copa do Mundo de Clubes, onde os melhores jogaram. Vi todos os títulos aí no Brasil. Muitos dos melhores jogadores do mundo vêm aí do Brasil, do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio. Estou feliz que ele está aqui e trabalhando para poder fazer o melhor — disse Ansu Fati.

O espanhol afirmou que o estilo de jogo pensado por Filipe Luís favorece suas características, principalmente pela valorização da posse de bola, algo que faz parte de sua formação nas categorias de base do Barcelona.

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— Agora estamos trabalhando muito. Ele acabou de chegar e tem que conhecer um pouco tudo, todos os jogadores, mas ele já tem uma ideia de como quer jogar, o que é muito importante. Acho que a gente vai ter muita bola, vai jogar, vai ter muita posse de bola, e isso é bom para mim, porque eu cresci assim no Barcelona. Nada é fácil nessa vida, mas com trabalho e dedicação acho que tudo vai sair certo — afirmou.

Ansu Fati também destacou que seu foco é estar preparado para aproveitar as oportunidades ao longo da temporada.

— Estar feliz, estar sempre disponível para quando ele decidir, para ser um guerreiro a mais da equipe, dar tudo e tentar ganhar todos os jogos possíveis — completou.

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Ansu Fati em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

Ansu Fati vê evolução da Ligue 1

Além da expectativa pelo trabalho de Filipe Luís, Ansu Fati acredita que a Ligue 1 oferece um desafio maior do que costuma receber reconhecimento. Para o atacante, o Campeonato Francês reúne características que ajudam na evolução dos jogadores e serve como vitrine para as principais ligas da Europa.

— A gente pensa que é fácil, mas pode ver que a maioria dos grandes jogadores saem da Ligue 1. Quase todos os grandes times da Premier, de Madrid também, muitos jogadores saem dessa Liga. É uma Liga muito física, e acho que se você consegue jogar aqui, pode jogar em qualquer outro lado. Não é fácil. Se a gente olhar um pouco mais para a Liga francesa, vai ficar surpreendido — avaliou.

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O espanhol ainda demonstrou confiança de que o Monaco pode disputar os principais objetivos da temporada, mesmo diante da força do PSG, atual principal potência do futebol francês.

— Na vida nunca se sabe. É difícil, vai ser difícil, mas por que não? Por que não tentar, por que não criar dificuldades para eles? Ano passado já ganhamos contra eles em casa e fora de casa, então por que não? O importante não é só contra o Paris, porque outros jogos contra times que acham que são mais fracos é onde realmente vão sair os campeões. Contra o Paris só jogamos dois jogos no campeonato e você pode perder os dois, mas se tiver regularidade na liga, pode sair campeão. Então essa é a ideia: sair para jogar todo jogo como se estivesse enfrentando o Paris. Se estamos com essa motivação e bem estruturados, por que não? Por que não acreditar? — ressaltou.

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Por fim, Ansu Fati reforçou que sua principal meta para a temporada é recuperar a melhor versão dentro de campo e ajudar o Monaco a alcançar seus objetivos.

— Trabalhar, trabalhar muito, tentar superar cada dia, cada dia tentar ser melhor jogador, melhor pessoa. Sobretudo estar feliz dentro do campo. Se eu estou feliz fora do campo, vou estar também feliz dentro do campo. É só isso: tentar trabalhar, dar o máximo sempre e acho que com isso tudo vai chegar — concluiu.

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