Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Brasil venceu a Escócia e garantiu a primeira posição do Grupo C

A Seleção Brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com gols de Vini Jr duas vezes e Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou uma posição mais favorável no início da fase eliminatória.

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Além da classificação, a vitória definiu também a data do próximo compromisso do Brasil no torneio. Por ter avançado em primeiro lugar, a Seleção disputará os 16 avos de final na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

Brasil avança com liderança do Grupo C

A campanha brasileira na fase de grupos foi suficiente para colocar a equipe no topo da tabela. Após os três compromissos da primeira fase, o Brasil terminou à frente dos adversários da chave e confirmou presença no mata-mata sem depender de outros resultados.

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A goleada sobre a Escócia consolidou a liderança e encerrou qualquer disputa pela primeira posição do grupo.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

Com a classificação garantida em primeiro lugar, o Brasil voltará a campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em confronto válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

O adversário da Seleção ainda depende da conclusão do Grupo F, o Brasil enfrenta o segundo colocado dessa chave. As possibilidades estão entre Holanda, Japão e Suécia.

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Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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