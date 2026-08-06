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Diomande se torna o reforço mais caro da história do Real Madrid após novela

Jogador ultrapassou Hazard, Bellingham, Bale e Cristiano Ronaldo

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 13:13
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande e concluiu uma das negociações mais movimentadas da atual janela de transferências. Contratado junto ao RB Leipzig por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões, na cotação atual), o atacante marfinense de 19 anos assinou vínculo até junho de 2033 e passou a ser a contratação mais cara dos 124 anos de história do clube espanhol.

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O investimento supera o valor fixo desembolsado pelo Real Madrid em negociações anteriores, como as de Cristiano Ronaldo, Bellingham, Bale e Hazard. Além do recorde financeiro, Diomande também firmou o contrato mais longo já assinado pelo clube, com duração de sete temporadas.

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A chegada do atacante encerra uma novela que se estendeu por dias, mesmo depois de o jogador já ter definido que queria vestir a camisa merengue. A operação envolveu negociações diretas com o Leipzig, concorrência de gigantes europeus e entraves jurídicos que atrasaram o anúncio oficial.

Saiba os bastidores da negociação de Diomande e o Real Madrid

O desfecho da transferência aconteceu após uma reviravolta no mercado. Em determinado momento da janela, o PSG era apontado como favorito para contratar Diomande. O atacante chegou a dar preferência ao clube francês, mas o cenário mudou quando o Real Madrid decidiu entrar definitivamente na disputa.

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Nos bastidores, o trabalho do diretor de futebol Juni Calafat foi determinante para convencer o jogador a mudar de planos e priorizar o projeto esportivo do clube espanhol. Com o aval do atleta, o Real iniciou a negociação com o RB Leipzig e apresentou propostas sucessivas até alcançar um entendimento.

As conversas avançaram gradualmente. A oferta inicial ficou abaixo da pedida dos alemães, que resistiram às primeiras investidas. Somente após novos ajustes foi possível chegar a um acordo que gira em torno de 125 milhões de euros fixos, com bônus que podem elevar a operação para aproximadamente 140 milhões de euros. O valor confirmado pelo Real Madrid, porém, é de cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões).

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Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim
Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Mesmo com o acerto entre os clubes e o jogador, o anúncio não aconteceu imediatamente. A reta final da negociação foi impactada por uma disputa envolvendo a representação de Diomande. O processo entre a antiga agência do atleta e seus atuais representantes exigiu cautela das partes até que a situação fosse resolvida, permitindo a conclusão da transferência.

Além disso, o Real Madrid também aguardou o Leipzig avançar na busca por um substituto antes de oficializar a saída do principal destaque da equipe.

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Da Bundesliga ao recorde no Bernabéu

Diomande chega ao Santiago Bernabéu após apenas uma temporada no futebol alemão. Contratado pelo Leipzig junto ao Leganés em 2025, o atacante rapidamente se transformou em um dos principais nomes da Bundesliga.

Na última temporada, marcou 13 gols e distribuiu dez assistências em 36 partidas, além de terminar entre os jogadores com maior número de dribles da competição. O desempenho também se refletiu na seleção da Costa do Marfim, pela qual disputou a última Copa do Mundo e chamou atenção de diversos clubes do futebol europeu.

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Versátil, o marfinense atua preferencialmente pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. A característica era considerada prioridade pelo Real Madrid, que buscava um jogador capaz de oferecer profundidade, velocidade e capacidade no um contra um para o setor ofensivo.

Diomande se torna o sexto reforço do clube para a temporada, juntando-se a Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí. A sequência de contratações amplia a concorrência no ataque de José Mourinho, que também conta com Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Bernardo Silva.

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Com o elenco reforçado, a tendência é que o Real Madrid concentre os próximos movimentos da janela na saída de alguns jogadores para equilibrar o grupo. A chegada de Diomande aumenta a disputa por espaço no setor ofensivo e reforça a estratégia do clube de investir em atletas jovens com potencial para liderar o projeto esportivo nos próximos anos.

A contratação também representa uma valorização meteórica na carreira do atacante. Há pouco mais de um ano, o Leipzig desembolsou cerca de 20 milhões de euros para tirá-lo do Leganés. Depois de uma única temporada na Alemanha, Diomande deixa o clube por uma quantia mais de seis vezes superior, em uma negociação que entra para a história não apenas do Real Madrid, mas também do mercado de transferências do futebol mundial.

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