Diomande se torna o reforço mais caro da história do Real Madrid após novela
Jogador ultrapassou Hazard, Bellingham, Bale e Cristiano Ronaldo
O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande e concluiu uma das negociações mais movimentadas da atual janela de transferências. Contratado junto ao RB Leipzig por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões, na cotação atual), o atacante marfinense de 19 anos assinou vínculo até junho de 2033 e passou a ser a contratação mais cara dos 124 anos de história do clube espanhol.
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O investimento supera o valor fixo desembolsado pelo Real Madrid em negociações anteriores, como as de Cristiano Ronaldo, Bellingham, Bale e Hazard. Além do recorde financeiro, Diomande também firmou o contrato mais longo já assinado pelo clube, com duração de sete temporadas.
A chegada do atacante encerra uma novela que se estendeu por dias, mesmo depois de o jogador já ter definido que queria vestir a camisa merengue. A operação envolveu negociações diretas com o Leipzig, concorrência de gigantes europeus e entraves jurídicos que atrasaram o anúncio oficial.
Saiba os bastidores da negociação de Diomande e o Real Madrid
O desfecho da transferência aconteceu após uma reviravolta no mercado. Em determinado momento da janela, o PSG era apontado como favorito para contratar Diomande. O atacante chegou a dar preferência ao clube francês, mas o cenário mudou quando o Real Madrid decidiu entrar definitivamente na disputa.
Nos bastidores, o trabalho do diretor de futebol Juni Calafat foi determinante para convencer o jogador a mudar de planos e priorizar o projeto esportivo do clube espanhol. Com o aval do atleta, o Real iniciou a negociação com o RB Leipzig e apresentou propostas sucessivas até alcançar um entendimento.
As conversas avançaram gradualmente. A oferta inicial ficou abaixo da pedida dos alemães, que resistiram às primeiras investidas. Somente após novos ajustes foi possível chegar a um acordo que gira em torno de 125 milhões de euros fixos, com bônus que podem elevar a operação para aproximadamente 140 milhões de euros. O valor confirmado pelo Real Madrid, porém, é de cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões).
Mesmo com o acerto entre os clubes e o jogador, o anúncio não aconteceu imediatamente. A reta final da negociação foi impactada por uma disputa envolvendo a representação de Diomande. O processo entre a antiga agência do atleta e seus atuais representantes exigiu cautela das partes até que a situação fosse resolvida, permitindo a conclusão da transferência.
Além disso, o Real Madrid também aguardou o Leipzig avançar na busca por um substituto antes de oficializar a saída do principal destaque da equipe.
Da Bundesliga ao recorde no Bernabéu
Diomande chega ao Santiago Bernabéu após apenas uma temporada no futebol alemão. Contratado pelo Leipzig junto ao Leganés em 2025, o atacante rapidamente se transformou em um dos principais nomes da Bundesliga.
Na última temporada, marcou 13 gols e distribuiu dez assistências em 36 partidas, além de terminar entre os jogadores com maior número de dribles da competição. O desempenho também se refletiu na seleção da Costa do Marfim, pela qual disputou a última Copa do Mundo e chamou atenção de diversos clubes do futebol europeu.
Versátil, o marfinense atua preferencialmente pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo. A característica era considerada prioridade pelo Real Madrid, que buscava um jogador capaz de oferecer profundidade, velocidade e capacidade no um contra um para o setor ofensivo.
Diomande se torna o sexto reforço do clube para a temporada, juntando-se a Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí. A sequência de contratações amplia a concorrência no ataque de José Mourinho, que também conta com Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Bernardo Silva.
Com o elenco reforçado, a tendência é que o Real Madrid concentre os próximos movimentos da janela na saída de alguns jogadores para equilibrar o grupo. A chegada de Diomande aumenta a disputa por espaço no setor ofensivo e reforça a estratégia do clube de investir em atletas jovens com potencial para liderar o projeto esportivo nos próximos anos.
A contratação também representa uma valorização meteórica na carreira do atacante. Há pouco mais de um ano, o Leipzig desembolsou cerca de 20 milhões de euros para tirá-lo do Leganés. Depois de uma única temporada na Alemanha, Diomande deixa o clube por uma quantia mais de seis vezes superior, em uma negociação que entra para a história não apenas do Real Madrid, mas também do mercado de transferências do futebol mundial.
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