Ex-Botafogo, Lucas Perri se aproxima de clube da Itália
Goleiro tem contrato com o Leeds até junho de 2029
Ex-Botafogo, o goleiro Lucas Perri está próximo de uma saída do Leeds para se tornar jogador do Torino, da Itália, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O arqueiro busca uma nova oportunidade na carreira após o acerto entre a equipe do norte da Inglaterra com James Trafford junto ao Manchester City.
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Na última temporada, Lucas Perri disputou apenas 16 partidas com o Leeds na Premier League, enquanto Karl Darlow participou dos outros 22 jogos do Campeonato Inglês. Sem espaço, o ex-jogador do Botafogo busca uma alternativa para se manter no cenário europeu.
Além de ter perdido espaço no Leeds, Lucas Perri não disputou nenhum jogo da pré-temporada do clube nos Estados Unidos por conta de uma lesão muscular. A equipe da Premier League ainda tem três compromissos antes do início do Campeonato Inglês.
Em meio a esse cenário, Lucas Perri vê com bons olhos uma saída apesar de ter contrato com o Leeds até junho de 2029. O goleiro chegaria no Torino com status de titular em uma equipe sólida e que fez boa campanha no último Campeonato Italiano, tendo na 12ª colocação e a 12 pontos de uma vaga em competição europeia.
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