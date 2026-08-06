Roma contrata lateral argentino, e Wesley ganha 'novo rival'
Ex-Flamengo atuou mais pelo lado esquerdo em 2025/2026
A Roma está próxima de anunciar a contratação do lateral-direito Nahuel Molina, e Wesley ganha mais um rival na disputa pela posição. O clube italiano fez uma proposta de 19 milhões de euros (R$ 112,1 milhões) ao Atlético de Madrid, que está disposto a vender o campeão do mundo com a Argentina em 2022, segundo o "Marca".
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Na atual janela de transferências, a Roma perdeu o lateral-direito Zeki Celik para a Juventus, mas a equipe buscou uma alternativa no mercado, apesar da presença de Wesley. Com isso, o ex-jogador do Flamengo não deve ter espaço para atuar em sua posição de origem, mas sim em uma linha mais avançada, como ocorreu durante boa parte de 2025/2026.
Na temporada passada, Wesley foi bem aproveitado por Gasperini, tendo disputado 30 jogos do Campeonato Italiano. No entanto, o brasileiro atuou mais pelo lado esquerdo e em um setor mais ofensivo, e não em uma linha de quatro defensores, como fazia no Flamengo. O atleta chegou a comentar o tema em uma coletiva da Seleção Brasileira antes de ser cortado da Copa do Mundo por lesão.
— Eu conversei com o Danilo sobre isso, falei pra ele que sinto um pouco de diferença. Até comentei com o Juan (coordenador técnico da seleção), falei 'eu preciso treinar mais um pouco aqui, de ajuste de corpo, porque eu só estou pela esquerda'. Só que acho que é uma coisa que agregou no meu futebol, que eu posso fazer as duas coisas, só que pela esquerda eu sou muito mais ofensivo do que defensivo — disse Wesley, no início de junho.
Apesar da confiança do Atlético de Madrid em Molina, o clube espanhol estava disposto a se desfazer do jogador para fazer caixa em busca de novas contratações para o elenco de Simeone. Além disso, os colchoneros contam com Marcos Llorente e Marc Pubill para o setor.
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