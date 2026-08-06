Torcida do Flamengo reage a contratação de Almada no River: 'Maluco'
Família foi o fator determinante na escolha do jogador
O River Plate chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada, segundo a informação do jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!. Com a negociação fechada, a torcida do Flamengo reagiu mal a tentativa frustrada.
River Plate vence disputa com Flamengo e fecha acordo por Thiago Almada por R$ 120 milhões
Sem resposta de Almada, Flamengo avança por Luiz Henrique e prepara proposta milionária
A irritação de parte da torcida se dá porque era uma novela que se arrastava nas últimas semanas e teve o Flamengo como principal concorrente. O clube carioca manteve conversas com o estafe do jogador, chegou a estabelecer prazos para uma resposta e enviou o diretor de futebol, José Boto, à Argentina para tentar destravar as negociações. Apesar disso, Almada optou pelo retorno ao futebol argentino.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Veja a repercussão:
O cara tem que ser muito maluco de ir pra esse time do river tendo propost do Flamengo. " ah mas a familia dele " familia nao da título!— Dudu 𓅐 ᶜʳᶠ (@dudusousx) August 6, 2026
Já que não deu certo pra nós, a vida continua ,seremos muito mais felizes com o Luiz Henrique. Acredite!— gabriel (@cabraldeameida) August 6, 2026
Ótimo! É melhor o LH com a gente e o Almada no River, que o Almada aqui e o LH no palmeiras, cruzeiro, ou outro.— W. Henriqueᶜʳᶠ (@Webertonhenriq) August 6, 2026
Flamengo se livrou. Não levo isso como chapéu e sim escolha e das burras por causa de grana kkkk— Gabriela (@_itsgabizou) August 6, 2026
Seria uma grande contratação.— FL4MEN9O DO 4SF4LTO E DO MORRO (@flamengo_morro) August 6, 2026
Mas, aqui, tem q jogar quem tenha vontade de jogar no Flamengo.
Esse não foi o caso.
Desde o início o Boto sabia q a preferência seria Europa ou voltar pra Argentina.
Insistência tola do fraquíssimo Boto.
River Plate levou vantagem nos bastidores da negociação
Texto de: Tiago Mendes e Lucas Bayer.
Conforme apurado pelo Lance!, a proposta financeira dos argentinos foi superior. O River Plate ofereceu cerca de cinco milhões de dólares por temporada, valor acima da oferta rubro-negra. Durante as conversas, representantes de Almada chegaram a tentar convencer o Flamengo a igualar os números apresentados pelos argentinos, mas a diretoria manteve a posição de não entrar em um leilão salarial.
➡️José Boto é realista sobre Almada no Flamengo: 'Não entraremos em leilões'
Internamente, o clube carioca entendia que já havia alcançado o limite considerado adequado dentro de seu planejamento financeiro. A contratação de Lucas Paquetá, fechada anteriormente, já representava um investimento significativo, motivo pelo qual a diretoria descartou elevar ainda mais a proposta por Almada.
+ Gávea ou Núñez? Os bastidores da novela de Thiago Almada entre Flamengo e River
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Outro ponto decisivo foi a questão familiar. Segundo informações confirmadas pelo Lance!, o retorno à Argentina agradava mais ao jogador e às pessoas próximas. A possibilidade de voltar ao país natal, permanecer perto da família e viver novamente em um ambiente conhecido acabou pesando na decisão.
Além disso, o River Plate conseguiu oferecer ao Atlético de Madrid as garantias financeiras exigidas para concluir a negociação, aspecto que vinha sendo um dos principais entraves nas tratativas.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Lucho Acosta vira assunto em eliminação do Fluminense: 'Nunca será'Há 4 minutos
Fora de Campo
Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'Há 1 hora
Fora de Campo
Filho de Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morre aos 2 anos após acidenteHá 1 hora
Fora de Campo
Torcedores do Vasco avaliam Pedro Emanuel contra o Fluminense: 'Impressionante'Há 1 hora
Fora de Campo
Esposa de Andrés Gómez, do Vasco, desabafa após classificação sobre o FluminenseHá 2 horas
Fora de Campo
Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'Há 4 horas
Mais LANCE!