Torcida do Flamengo reage a contratação de Almada no River: 'Maluco' Família foi o fator determinante na escolha do jogador

O River Plate chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada, segundo a informação do jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!. Com a negociação fechada, a torcida do Flamengo reagiu mal a tentativa frustrada.

A irritação de parte da torcida se dá porque era uma novela que se arrastava nas últimas semanas e teve o Flamengo como principal concorrente. O clube carioca manteve conversas com o estafe do jogador, chegou a estabelecer prazos para uma resposta e enviou o diretor de futebol, José Boto, à Argentina para tentar destravar as negociações. Apesar disso, Almada optou pelo retorno ao futebol argentino.

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Veja a repercussão:

O cara tem que ser muito maluco de ir pra esse time do river tendo propost do Flamengo. " ah mas a familia dele " familia nao da título! — Dudu 𓅐 ᶜʳᶠ (@dudusousx) August 6, 2026

Já que não deu certo pra nós, a vida continua ,seremos muito mais felizes com o Luiz Henrique. Acredite! — gabriel (@cabraldeameida) August 6, 2026

Ótimo! É melhor o LH com a gente e o Almada no River, que o Almada aqui e o LH no palmeiras, cruzeiro, ou outro. — W. Henriqueᶜʳᶠ (@Webertonhenriq) August 6, 2026

Flamengo se livrou. Não levo isso como chapéu e sim escolha e das burras por causa de grana kkkk — Gabriela (@_itsgabizou) August 6, 2026

Seria uma grande contratação.

Mas, aqui, tem q jogar quem tenha vontade de jogar no Flamengo.

Esse não foi o caso.

Desde o início o Boto sabia q a preferência seria Europa ou voltar pra Argentina.

Insistência tola do fraquíssimo Boto. — FL4MEN9O DO 4SF4LTO E DO MORRO (@flamengo_morro) August 6, 2026

River Plate levou vantagem nos bastidores da negociação

Texto de: Tiago Mendes e Lucas Bayer.

Conforme apurado pelo Lance!, a proposta financeira dos argentinos foi superior. O River Plate ofereceu cerca de cinco milhões de dólares por temporada, valor acima da oferta rubro-negra. Durante as conversas, representantes de Almada chegaram a tentar convencer o Flamengo a igualar os números apresentados pelos argentinos, mas a diretoria manteve a posição de não entrar em um leilão salarial.

➡️José Boto é realista sobre Almada no Flamengo: 'Não entraremos em leilões'

Internamente, o clube carioca entendia que já havia alcançado o limite considerado adequado dentro de seu planejamento financeiro. A contratação de Lucas Paquetá, fechada anteriormente, já representava um investimento significativo, motivo pelo qual a diretoria descartou elevar ainda mais a proposta por Almada.

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+ Gávea ou Núñez? Os bastidores da novela de Thiago Almada entre Flamengo e River

Almada com a camisa da seleção argentina (Foto: Divulgação)

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Outro ponto decisivo foi a questão familiar. Segundo informações confirmadas pelo Lance!, o retorno à Argentina agradava mais ao jogador e às pessoas próximas. A possibilidade de voltar ao país natal, permanecer perto da família e viver novamente em um ambiente conhecido acabou pesando na decisão.

Além disso, o River Plate conseguiu oferecer ao Atlético de Madrid as garantias financeiras exigidas para concluir a negociação, aspecto que vinha sendo um dos principais entraves nas tratativas.

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