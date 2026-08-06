Enquanto negocia com o Flamengo, Luiz Henrique atinge marca importante no Zenit Atacante soma 50 partidas pelo clube russo e mantém números que justificam o investimento rubro-negro

Enquanto Flamengo e Zenit seguem negociando os últimos detalhes para tentar fechar a transferência de Luiz Henrique, o atacante atingiu uma marca importante na Rússia. Na vitória por 1 a 0 sobre o Baltika, nesta quarta-feira (5), pela Copa da Rússia, o brasileiro completou 50 partidas pelo clube.

A marca acontece justamente em um momento decisivo para o futuro do jogador. O Flamengo mantém Luiz Henrique como prioridade no mercado, após negativa por Almada, e tenta chegar a um acordo com o Zenit sobre a forma de pagamento da negociação.

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A proposta rubro-negra é de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de 5 milhões de euros em bônus por metas, podendo alcançar 35 milhões de euros (R$ 207 milhões). O principal entrave, neste momento, é a condição de pagamento. Enquanto o Flamengo pretende parcelar o investimento em aproximadamente três anos, o Zenit deseja receber o valor à vista.

Apesar da divergência, o clima é de otimismo. Os russos se mostraram abertos à negociação desde os primeiros contatos, enquanto Luiz Henrique deu sinal verde para o clube carioca enviar a proposta.

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Luiz Henrique reforça protagonismo

Contratado pelo Zenit no início de 2025, Luiz Henrique acumula oito gols e cinco assistências em 50 jogos, além de ter participado da conquista da Liga Russa na última temporada.

Luiz Henrique, alvo do Flamengo, em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Os números individuais também chamam atenção. Na campanha do título nacional de 2025/26, o atacante terminou a competição como líder em dribles certos, com 51, e em duelos ganhos pelo chão, com 152, reforçando sua importância tanto na construção ofensiva quanto na intensidade sem a bola.

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Na temporada atual, o brasileiro já disputou duas partidas e segue como uma das principais referências técnicas da equipe.

Passagem de Luiz Henrique pelo futebol brasileiro

Antes de chegar ao futebol russo, Luiz Henrique viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo. Em 2024, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, sendo eleito o melhor jogador da competição continental. O desempenho também o levou à Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2026.

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