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Enquanto negocia com o Flamengo, Luiz Henrique atinge marca importante no Zenit

Atacante soma 50 partidas pelo clube russo e mantém números que justificam o investimento rubro-negro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:11
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Enquanto Flamengo e Zenit seguem negociando os últimos detalhes para tentar fechar a transferência de Luiz Henrique, o atacante atingiu uma marca importante na Rússia. Na vitória por 1 a 0 sobre o Baltika, nesta quarta-feira (5), pela Copa da Rússia, o brasileiro completou 50 partidas pelo clube.

A marca acontece justamente em um momento decisivo para o futuro do jogador. O Flamengo mantém Luiz Henrique como prioridade no mercado, após negativa por Almada, e tenta chegar a um acordo com o Zenit sobre a forma de pagamento da negociação.

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A proposta rubro-negra é de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de 5 milhões de euros em bônus por metas, podendo alcançar 35 milhões de euros (R$ 207 milhões). O principal entrave, neste momento, é a condição de pagamento. Enquanto o Flamengo pretende parcelar o investimento em aproximadamente três anos, o Zenit deseja receber o valor à vista.

Apesar da divergência, o clima é de otimismo. Os russos se mostraram abertos à negociação desde os primeiros contatos, enquanto Luiz Henrique deu sinal verde para o clube carioca enviar a proposta.

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Luiz Henrique reforça protagonismo

Contratado pelo Zenit no início de 2025, Luiz Henrique acumula oito gols e cinco assistências em 50 jogos, além de ter participado da conquista da Liga Russa na última temporada.

Luiz Henrique em campo pelo Zenit
Luiz Henrique, alvo do Flamengo, em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Os números individuais também chamam atenção. Na campanha do título nacional de 2025/26, o atacante terminou a competição como líder em dribles certos, com 51, e em duelos ganhos pelo chão, com 152, reforçando sua importância tanto na construção ofensiva quanto na intensidade sem a bola.

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Na temporada atual, o brasileiro já disputou duas partidas e segue como uma das principais referências técnicas da equipe.

Passagem de Luiz Henrique pelo futebol brasileiro

Antes de chegar ao futebol russo, Luiz Henrique viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo. Em 2024, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, sendo eleito o melhor jogador da competição continental. O desempenho também o levou à Seleção Brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2026.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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