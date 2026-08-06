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AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (06) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 09:57
Atualizado há 1 minutos
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Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quinta-feira (5), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações desta terça (04):

Maghnes Akliouche ✅ PSG

O PSG anunciou a contratação de Maghnes Akliouche. O ponta francês de 24 anos deixou o Monaco em uma transferência de 50 milhões de euros, assinou contrato até junho de 2031 e vestirá a camisa 11 do clube parisiense.

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Lucas Perri ➡️ Torino

Lucas Perri está perto de deixar o Leeds United. Segundo a "Sky Sports", a chegada de James Trafford abrirá caminho para que o goleiro brasileiro seja emprestado ao Torino, com opção de compra, assim que se recuperar de uma lesão.

Juanlu Sánchez ✅ Bournemouth

O Bournemouth oficializou a contratação de Juanlu Sánchez. O lateral-direito espanhol de 22 anos deixou o Sevilla em uma negociação avaliada em 11,2 milhões de libras e assinou contrato com o clube da Premier League.

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Yan Diomande ✅ Real Madrid

O Real Madrid anunciou a contratação de Yan Diomande. O atacante marfinense de 19 anos deixou o RB Leipzig para assinar contrato até junho de 2033 com o clube espanhol, em uma transferência avaliada em cerca de 130 milhões de euros, uma das maiores da história do futebol.

Rodri 👀 Barcelona

O Barcelona entrou na disputa pela contratação de Rodri. Segundo o "The Athletic", o clube catalão já manteve conversas com o estafe do volante do Manchester City e avalia uma investida pelo espanhol, que também é alvo do Real Madrid. O City está ciente do interesse dos dois rivais e ainda não chegou a um acordo sobre os valores de uma possível transferência.

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Thiago Almada 🤝 River Plate

O River Plate chegou a um acordo para contratar Thiago Almada. Segundo Fabrizio Romano, o clube argentino acertou a transferência com o Atlético de Madrid por cerca de 20 milhões de euros, restando apenas a troca de documentos para oficializar o negócio. O Flamengo também tentou a contratação, mas o meia optou por retornar ao futebol argentino.

Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

Bruno Guimarães ✈️ Arsenal

Bruno Guimarães está em Londres para concluir sua transferência para o Arsenal. Segundo a "Sky Sports", o volante brasileiro deixou a pré-temporada do Newcastle após o acordo de 75 milhões de libras entre os clubes e deve finalizar os últimos trâmites antes do anúncio oficial.

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Micky van de Ven ✍️ Tottenham

Micky van de Ven está perto de renovar seu contrato com o Tottenham. Segundo a "Sky Sports", as negociações avançaram nos últimos dias e o zagueiro holandês deve assinar um novo vínculo de longa duração com os Spurs.

Mohamed Salah 🤝 Trabzonspor

Mohamed Salah foi anunciado como novo jogador do Trabzonspor. O atacante egípcio assinou contrato de duas temporadas com o clube turco após deixar o Liverpool ao fim de seu vínculo.

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James Trafford ➡️ Leeds United

James Trafford concluiu os exames médicos para reforçar o Leeds United. Segundo a "Sky Sports", o goleiro inglês será contratado em definitivo junto ao Manchester City por 40 milhões de libras, mais bônus, em uma transferência recorde para o clube.

Joel Veltman ✅ West Ham

O West Ham anunciou a contratação de Joel Veltman. O zagueiro holandês de 34 anos assinou contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano, após deixar o Brighton sem custos.

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Nestory Irankunda ➡️ Sporting

O Sporting está próximo de contratar Nestory Irankunda. De acordo com a "Sky Sports", o clube português avançou nas negociações com o Watford, que pede cerca de 16 milhões de libras pelo atacante australiano de 20 anos.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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