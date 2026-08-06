AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (06) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quinta-feira (5), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações desta terça (04):
Maghnes Akliouche ✅ PSG
O PSG anunciou a contratação de Maghnes Akliouche. O ponta francês de 24 anos deixou o Monaco em uma transferência de 50 milhões de euros, assinou contrato até junho de 2031 e vestirá a camisa 11 do clube parisiense.
Lucas Perri ➡️ Torino
Lucas Perri está perto de deixar o Leeds United. Segundo a "Sky Sports", a chegada de James Trafford abrirá caminho para que o goleiro brasileiro seja emprestado ao Torino, com opção de compra, assim que se recuperar de uma lesão.
Juanlu Sánchez ✅ Bournemouth
O Bournemouth oficializou a contratação de Juanlu Sánchez. O lateral-direito espanhol de 22 anos deixou o Sevilla em uma negociação avaliada em 11,2 milhões de libras e assinou contrato com o clube da Premier League.
Yan Diomande ✅ Real Madrid
O Real Madrid anunciou a contratação de Yan Diomande. O atacante marfinense de 19 anos deixou o RB Leipzig para assinar contrato até junho de 2033 com o clube espanhol, em uma transferência avaliada em cerca de 130 milhões de euros, uma das maiores da história do futebol.
Rodri 👀 Barcelona
O Barcelona entrou na disputa pela contratação de Rodri. Segundo o "The Athletic", o clube catalão já manteve conversas com o estafe do volante do Manchester City e avalia uma investida pelo espanhol, que também é alvo do Real Madrid. O City está ciente do interesse dos dois rivais e ainda não chegou a um acordo sobre os valores de uma possível transferência.
Thiago Almada 🤝 River Plate
O River Plate chegou a um acordo para contratar Thiago Almada. Segundo Fabrizio Romano, o clube argentino acertou a transferência com o Atlético de Madrid por cerca de 20 milhões de euros, restando apenas a troca de documentos para oficializar o negócio. O Flamengo também tentou a contratação, mas o meia optou por retornar ao futebol argentino.
Bruno Guimarães ✈️ Arsenal
Bruno Guimarães está em Londres para concluir sua transferência para o Arsenal. Segundo a "Sky Sports", o volante brasileiro deixou a pré-temporada do Newcastle após o acordo de 75 milhões de libras entre os clubes e deve finalizar os últimos trâmites antes do anúncio oficial.
Micky van de Ven ✍️ Tottenham
Micky van de Ven está perto de renovar seu contrato com o Tottenham. Segundo a "Sky Sports", as negociações avançaram nos últimos dias e o zagueiro holandês deve assinar um novo vínculo de longa duração com os Spurs.
Mohamed Salah 🤝 Trabzonspor
Mohamed Salah foi anunciado como novo jogador do Trabzonspor. O atacante egípcio assinou contrato de duas temporadas com o clube turco após deixar o Liverpool ao fim de seu vínculo.
James Trafford ➡️ Leeds United
James Trafford concluiu os exames médicos para reforçar o Leeds United. Segundo a "Sky Sports", o goleiro inglês será contratado em definitivo junto ao Manchester City por 40 milhões de libras, mais bônus, em uma transferência recorde para o clube.
Joel Veltman ✅ West Ham
O West Ham anunciou a contratação de Joel Veltman. O zagueiro holandês de 34 anos assinou contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano, após deixar o Brighton sem custos.
Nestory Irankunda ➡️ Sporting
O Sporting está próximo de contratar Nestory Irankunda. De acordo com a "Sky Sports", o clube português avançou nas negociações com o Watford, que pede cerca de 16 milhões de libras pelo atacante australiano de 20 anos.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
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Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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