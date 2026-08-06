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Yan Diomande viaja para Madri e fica perto do Real Madrid; veja imagens

Atacante do RB Leipzig foi liberado pelo clube alemão e realizará exames médicos antes de assinar contrato com o time espanhol

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 10:29
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Diomande em jatinho a caminho de Madri
Yan Diomande está a caminho de Madri para assinar com Real Madrid (Foto: Reprodução/Fabrizio Romano)

O Real Madrid deu um passo decisivo para concluir a contratação de Yan Diomande. Após dias de negociações com o RB Leipzig, os clubes chegaram a um acordo e o atacante marfinense foi liberado para viajar à Espanha, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o clube espanhol.

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A contagem regressiva começou para o anúncio oficial. O próximo passo é a aprovação nos exames médicos, última etapa antes da assinatura do vínculo que deve unir Diomande ao Real Madrid até 2032.

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O Leipzig resistiu durante os últimos dias e atrasou uma negociação que já estava encaminhada. Por conta da indefinição, o jogador não viajou com o restante do elenco para a pré-temporada na Áustria e se juntou ao grupo apenas posteriormente, no sábado. Durante o período de espera, treinou de forma individual até receber a autorização para deixar a concentração.

O sinal verde chegou nesta quinta-feira. Diomande realizou novamente uma atividade separado dos companheiros pela manhã e, pouco depois das 11h, conforme informou o jornalista alemão Philipp Hinze, se preparava para deixar o hotel da equipe na Áustria. Às 11h48, o atacante seguiu para o aeroporto rumo a Madri.

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Yan Diomande será jogador do Real Madrid até 2032

Os termos pessoais do acordo nunca foram um problema. O estafe do jogador e o Real Madrid já estavam alinhados há semanas, e o atacante marfinense deve assinar contrato até 2032.

A negociação entre os clubes, porém, demorou mais do que o esperado. O acordo prevê uma transferência superior a 120 milhões de euros, com um valor fixo próximo de 115 milhões de euros e bônus que podem elevar o montante total para cerca de 140 milhões de euros.

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Caso todas as metas sejam alcançadas, Diomande poderá se tornar a contratação mais cara da história do Real Madrid.

A negociação também passou por alguns obstáculos fora de campo. Uma disputa judicial envolvendo empresas ligadas aos direitos de imagem do atacante chegou ao conhecimento da Fifa, mas a expectativa é de que não haja impedimentos para a conclusão da transferência.

Outro fator que influenciou as tratativas foi a mudança de preferência do próprio jogador. Diomande tinha o PSG como prioridade inicialmente, mas mudou de ideia durante a janela e passou a considerar o Real Madrid como destino ideal. O clube francês deixou a disputa, enquanto o Liverpool também monitorou a situação.

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Diomande chega ao Real Madrid após destaque no Leipzig

Aos 19 anos, Yan Diomande chega ao Real Madrid após uma temporada de destaque na Bundesliga. Contratado pelo Leipzig no ano passado, o atacante marcou 13 gols e distribuiu dez assistências em 36 partidas.

O jovem jogador era considerado uma das principais referências técnicas do projeto esportivo do Leipzig. Com contrato até 2030 com o clube alemão, só foi liberado após a chegada de uma proposta considerada compatível com a avaliação da diretoria.

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Yan Diomandé será reforço do Real Madrid
Yan Diomandé será reforço do Real Madrid (Foto: Instagram)

Estreaia pode ser contra o Ferencváros

A expectativa é que o atacante possa se juntar ao elenco comandado por José Mourinho para o amistoso contra o Ferencváros.

Diomande poderá conhecer o treinador e os novos companheiros nesta sexta-feira pela manhã, após o treinamento. A lista de convocados será divulgada depois da atividade, antes da saída da delegação para o Aeroporto de Barajas.

Serão 48 horas decisivas para o atacante. Antes de vestir oficialmente a camisa do Real Madrid, Diomande ainda precisa passar pelos exames médicos e assinar o contrato que confirmará a transferência.

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