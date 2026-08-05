Bortoleto recebe apoio de Verstappen após crítica à F1 2026 Verstappen concorda com a visão do piloto da Audi sobre a necessidade de adaptação às novas regras da categoria

Max Verstappen saiu em defesa da análise feita por Gabriel Bortoleto sobre os desafios da Fórmula 1 em 2026. Durante entrevista coletiva, o tetracampeão mundial afirmou que concorda com o brasileiro ao avaliar que o estilo de pilotagem perdeu parte da relevância diante das exigências impostas pelo novo regulamento técnico.

As declarações de Bortoleto repercutiram entre os pilotos e foram citadas a Verstappen. Um dos maiores críticos das regras da categoria para 2026, o holandês voltou a reforçar que a capacidade de adaptação será determinante e usou o circuito de Spa-Francorchamps para ilustrar seu ponto de vista.

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Verstappen reforça importância da adaptação

Ao ser informado sobre a opinião do piloto da Audi, Verstappen foi direto.

— Ele está certo.

Na sequência, o holandês explicou que não existe um estilo de pilotagem fixo quando o objetivo é extrair o máximo desempenho do carro.

— Seu estilo de pilotagem deve sempre se adaptar ao que é mais rápido. Eu poderia dizer: 'Este é o meu estilo e é assim que dirijo o carro', mas posso te garantir que em Spa você perderia meio segundo.

Para Verstappen, as características dos carros de 2026 tornam essa adaptação ainda mais evidente.

— Isso mostra como as coisas estão estranhas agora. Bem-vindo à Fórmula 1 em 2026; às vezes é como uma selva.

Apesar das críticas às novas regras, o tetracampeão destacou que essa necessidade de adaptação sempre existiu na categoria.

— Você sempre tem que se adaptar ao que funciona melhor para o carro que está pilotando naquele momento.

Max Verstappen, da Red Bull, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Bortoleto detalha mudanças com o novo regulamento

Na entrevista que originou a repercussão, Gabriel Bortoleto afirmou que não acredita muito no conceito de "estilo de pilotagem". Para o brasileiro, a principal qualidade de um piloto de Fórmula 1 é justamente conseguir se adaptar às características de cada carro.

O piloto da Audi ressaltou que tem apenas uma temporada de experiência com os carros da geração anterior, o que limita comparações com nomes mais experientes, como Verstappen e Lewis Hamilton. Ainda assim, disse que sua forma de pilotar não mudou de maneira significativa.

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— Não acho que mudei muito minha forma de pilotar. Na verdade, não gosto do termo 'estilo de pilotagem', porque não acredito que um piloto de Fórmula 1 deva falar assim.

Segundo Bortoleto, o maior impacto das novas regras está na forma de administrar a energia ao longo da volta. A estratégia mudou principalmente nas saídas de curva, obrigando os pilotos a ajustarem a abordagem de cada trecho do circuito.

— Você pode atacar a entrada de uma curva um pouco mais forte e se preocupar menos com a saída, porque nenhuma energia é acionada ali. Em outras situações, precisa ser mais cauteloso na entrada, já que uma longa reta vem a seguir e muita energia será utilizada.

O brasileiro concluiu afirmando que esse gerenciamento era muito mais previsível na temporada passada, enquanto o regulamento de 2026 exige adaptações constantes durante cada volta.

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