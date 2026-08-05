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Bortoleto recebe apoio de Verstappen após crítica à F1 2026

Verstappen concorda com a visão do piloto da Audi sobre a necessidade de adaptação às novas regras da categoria

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 09:29
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Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Max Verstappen saiu em defesa da análise feita por Gabriel Bortoleto sobre os desafios da Fórmula 1 em 2026. Durante entrevista coletiva, o tetracampeão mundial afirmou que concorda com o brasileiro ao avaliar que o estilo de pilotagem perdeu parte da relevância diante das exigências impostas pelo novo regulamento técnico.

As declarações de Bortoleto repercutiram entre os pilotos e foram citadas a Verstappen. Um dos maiores críticos das regras da categoria para 2026, o holandês voltou a reforçar que a capacidade de adaptação será determinante e usou o circuito de Spa-Francorchamps para ilustrar seu ponto de vista.

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Verstappen reforça importância da adaptação

Ao ser informado sobre a opinião do piloto da Audi, Verstappen foi direto.

— Ele está certo.

Na sequência, o holandês explicou que não existe um estilo de pilotagem fixo quando o objetivo é extrair o máximo desempenho do carro.

— Seu estilo de pilotagem deve sempre se adaptar ao que é mais rápido. Eu poderia dizer: 'Este é o meu estilo e é assim que dirijo o carro', mas posso te garantir que em Spa você perderia meio segundo.

Para Verstappen, as características dos carros de 2026 tornam essa adaptação ainda mais evidente.

— Isso mostra como as coisas estão estranhas agora. Bem-vindo à Fórmula 1 em 2026; às vezes é como uma selva.

Apesar das críticas às novas regras, o tetracampeão destacou que essa necessidade de adaptação sempre existiu na categoria.

— Você sempre tem que se adaptar ao que funciona melhor para o carro que está pilotando naquele momento.

Max Verstappen, da Red Bull, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Bortoleto detalha mudanças com o novo regulamento

Na entrevista que originou a repercussão, Gabriel Bortoleto afirmou que não acredita muito no conceito de "estilo de pilotagem". Para o brasileiro, a principal qualidade de um piloto de Fórmula 1 é justamente conseguir se adaptar às características de cada carro.

O piloto da Audi ressaltou que tem apenas uma temporada de experiência com os carros da geração anterior, o que limita comparações com nomes mais experientes, como Verstappen e Lewis Hamilton. Ainda assim, disse que sua forma de pilotar não mudou de maneira significativa.

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— Não acho que mudei muito minha forma de pilotar. Na verdade, não gosto do termo 'estilo de pilotagem', porque não acredito que um piloto de Fórmula 1 deva falar assim.

Segundo Bortoleto, o maior impacto das novas regras está na forma de administrar a energia ao longo da volta. A estratégia mudou principalmente nas saídas de curva, obrigando os pilotos a ajustarem a abordagem de cada trecho do circuito.

— Você pode atacar a entrada de uma curva um pouco mais forte e se preocupar menos com a saída, porque nenhuma energia é acionada ali. Em outras situações, precisa ser mais cauteloso na entrada, já que uma longa reta vem a seguir e muita energia será utilizada.

O brasileiro concluiu afirmando que esse gerenciamento era muito mais previsível na temporada passada, enquanto o regulamento de 2026 exige adaptações constantes durante cada volta.

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