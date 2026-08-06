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Bracks mantém esperança por Fred no Atlético: 'Temos essa chama acesa'

Negociações com o Fenerbahçe, clube do atleta, se arrastam desde o início do ano

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
06/08/2026 15:11
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Fred volante (reprodução)
Fred volante (reprodução)
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O VP de futebol do Atlético, Paulo Bracks, atualizou a situação das negociações pelo volante Fred, que se arrastam há meses. O dirigente admitiu que as tratativas seguem complexas, mas garantiu que o clube ainda mantém esperança de concretizar a contratação.
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O VP de futebol do Atlético, Paulo Bracks, atualizou a situação das negociações pelo volante Fred, que se arrastam há meses. O dirigente admitiu que as tratativas seguem complexas, mas garantiu que o clube ainda mantém esperança de concretizar a contratação.

Bracks explicou que a principal dificuldade está no fato de o jogador ainda ter contrato ativo com o Fenerbahçe. Apesar disso, ressaltou que vestir a camisa do Atlético é um desejo tanto do clube quanto do atleta. Veja:

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— É uma negociação muito difícil, complexa. É um atleta que tem contrato vigente com o clube dele (Fenerbahçe), e é um sonho do Atlético contar com o atleta, assim como é um sonho dele vir para o Atlético um dia. Ele já externou isso. Não tenho nenhuma atualização para passar, o que não significa que eu não tenha atualizações internas. Eu não tenho para divulgar ao público — disse Bracks.

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Esperança do Atlético segue viva

O dirigente também afirmou que o Atlético continuará trabalhando até o encerramento da janela de transferências e garantiu que o clube não desistiu da contratação do volante.

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— Enquanto houver prazo, enquanto houver janela, a gente tem essa chama de esperança acesa em relação ao Fred. Assim como fizemos o gol no último lance lá em Caxias (contra o Juventude), vamos esperar até o último lance desta janela para realizar esse sonho, que é dos dois lados — afirmou.

A negociação entre Atlético e Fred começou no início da temporada e ainda não chegou a um desfecho. O clube mineiro já possui um acordo com o estafe do volante, mas a liberação junto ao Fenerbahçe segue sendo o principal entrave.

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A diretoria atleticana não pretende pagar uma compensação financeira ao clube turco nesta janela de transferências e aguarda uma possibilidade para viabilizar a chegada do jogador nas condições consideradas ideais pelo clube.

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)
Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

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