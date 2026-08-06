Yan Diomande é anunciado pelo Real Madrid por R$ 832 milhões Jogador se tornou a contratação mais cara da história do clube

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande. Em comunicado, o clube espanhol confirmou o acordo com o RB Leipzig e informou que o atacante marfinense assinou contrato por sete temporadas, válido até 30 de junho de 2033. A transferência foi fechada por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões, na cotação atual), tornando-se uma das maiores da história do futebol.

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A negociação encerra uma das principais novelas da janela de transferências. Depois de dias de conversas entre os clubes e de entraves envolvendo a representação do jogador, Diomande recebeu autorização para concluir os exames médicos e teve o vínculo oficializado pelo Real Madrid.

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Aos 19 anos, o atacante chega após apenas uma temporada no RB Leipzig. Contratado junto ao Leganés em 2025, rapidamente se transformou em um dos principais nomes da Bundesliga e despertou o interesse de gigantes do futebol europeu antes de optar pelo projeto esportivo do clube espanhol.

Diomande chega ao Santiago Bernabéu credenciado por uma temporada de alto nível. Pelo Leipzig, marcou 13 gols e distribuiu nove assistências, além de terminar a Bundesliga entre os jogadores com maior volume de dribles da competição.

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O desempenho também foi levado para a seleção da Costa do Marfim. O atacante esteve entre os destaques da equipe na última Copa do Mundo, consolidando a valorização que já havia conquistado no futebol alemão e atraindo o interesse de clubes como o PSG.

Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Apesar de o PSG ter sido apontado como favorito em determinado momento da janela, o Real Madrid acelerou as negociações nos últimos dias e conseguiu concluir a contratação após chegar a um acordo com o Leipzig.

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Diomande é o sexto reforço do Real Madrid para a temporada

Diomande passa a integrar uma janela movimentada do Real Madrid. O marfinense é o sexto reforço anunciado pelo clube para a temporada, juntando-se a Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí.

Versátil, o atacante atua preferencialmente pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque. A chegada amplia as opções ofensivas do técnico José Mourinho, que já conta com nomes como Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Bernardo Silva no elenco.

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Com a contratação concluída, a tendência é que o Real Madrid passe a concentrar esforços na saída de alguns jogadores para equilibrar o elenco após a série de reforços confirmados nesta janela de transferências.

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