Yan Diomande é anunciado pelo Real Madrid por R$ 832 milhões
Jogador se tornou a contratação mais cara da história do clube
O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande. Em comunicado, o clube espanhol confirmou o acordo com o RB Leipzig e informou que o atacante marfinense assinou contrato por sete temporadas, válido até 30 de junho de 2033. A transferência foi fechada por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões, na cotação atual), tornando-se uma das maiores da história do futebol.
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A negociação encerra uma das principais novelas da janela de transferências. Depois de dias de conversas entre os clubes e de entraves envolvendo a representação do jogador, Diomande recebeu autorização para concluir os exames médicos e teve o vínculo oficializado pelo Real Madrid.
Aos 19 anos, o atacante chega após apenas uma temporada no RB Leipzig. Contratado junto ao Leganés em 2025, rapidamente se transformou em um dos principais nomes da Bundesliga e despertou o interesse de gigantes do futebol europeu antes de optar pelo projeto esportivo do clube espanhol.
Comunicado Oficial: Diomande.https://t.co/tiTXGCCxg8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
Diomande chega ao Santiago Bernabéu credenciado por uma temporada de alto nível. Pelo Leipzig, marcou 13 gols e distribuiu nove assistências, além de terminar a Bundesliga entre os jogadores com maior volume de dribles da competição.
O desempenho também foi levado para a seleção da Costa do Marfim. O atacante esteve entre os destaques da equipe na última Copa do Mundo, consolidando a valorização que já havia conquistado no futebol alemão e atraindo o interesse de clubes como o PSG.
Apesar de o PSG ter sido apontado como favorito em determinado momento da janela, o Real Madrid acelerou as negociações nos últimos dias e conseguiu concluir a contratação após chegar a um acordo com o Leipzig.
Diomande é o sexto reforço do Real Madrid para a temporada
Diomande passa a integrar uma janela movimentada do Real Madrid. O marfinense é o sexto reforço anunciado pelo clube para a temporada, juntando-se a Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí.
Versátil, o atacante atua preferencialmente pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque. A chegada amplia as opções ofensivas do técnico José Mourinho, que já conta com nomes como Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Endrick e Bernardo Silva no elenco.
Com a contratação concluída, a tendência é que o Real Madrid passe a concentrar esforços na saída de alguns jogadores para equilibrar o elenco após a série de reforços confirmados nesta janela de transferências.
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