Rival da Premier League está de olho em João Gomes, ex-Flamengo

O Crystal Palace manifestou interesse na contratação do volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton. O brasileiro de 25 anos é dado como certo no mercado de transferências após o rebaixamento de seu clube para a Championship, e as primeiras tratativas já foram iniciadas pelo clube londrino junto à agência que representa o atleta.

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A equipe de Crystal Palace não é, no entanto, a única interessada. O Atlético de Madrid também abriu conversas para contratar o jogador e é amplamente considerado o favorito para levar o volante, de olho em uma vaga no meio-campo de Diego Simeone. O clube inglês, por sua vez, pede propostas na casa dos 40 milhões de libras (cerca de 40 milhões de euros) para liberar o atleta.

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O volante já havia despertado o interesse de outros clubes ingleses, como o Manchester United, em janelas anteriores. Segundo informações publicadas pelo Lance!, o brasileiro tem o desejo de permanecer atuando na Premier League, o que poderia beneficiar o Crystal Palace na disputa com os espanhóis.

Interesse espanhol em João Gomes pode atrapalhar planos ingleses

O Atlético de Madrid, de fato, representa o principal concorrente do Crystal Palace. O clube espanhol precisa preencher a lacuna deixada pela saída de Conor Gallagher para o Tottenham e chegou a avançar em negociações por Ederson, da Atalanta. A falta de um acordo, no entanto, colocou João Gomes como uma alternativa forte e viável.

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O estilo de jogo do brasileiro, marcado pela entrega física e intensidade, encaixa-se perfeitamente no sistema exigido por Simeone. O volante disputou 38 partidas pelo Wolves em todas as competições na temporada e soma, no período, um gol e três assistências, além de números consistentes em desarmes e duelos vencidos.

Apesar do assédio espanhol, o jogador prioriza permanecer na Inglaterra. O volante se adaptou ao futebol inglês desde que chegou ao Wolves, no início de 2023, quando o clube pagou 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na época) ao Flamengo. O rubro-negro, aliás, mantém 10% de direitos sobre uma futura venda – percentual que incide sobre o lucro da transação.

João Gomes em ação pelo Wolverhampton (Foto: Reprodução)

O rebaixamento do Wolverhampton foi confirmado após a equipe acumular apenas sete pontos em 21 partidas, ocupando a lanterna da Premier League. Com a queda, a permanência de João Gomes tornou-se improvável, especialmente porque o volante busca manter o alto nível de competitividade de olho em uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

O volante participou de todos os jogos do Wolverhampton na edição atual da Premier League como titular, somando 1.596 minutos em campo, embora sem participação direta em gols. Em 1º de abril de 2025, ele assinou um novo contrato até 2030, com opção de renovação por mais uma temporada – o que garante ao clube inglês posição de força na mesa de negociações.

A janela de transferências de verão na Inglaterra será aberta em 15 de junho de 2026 e se encerrará em 31 de agosto. O Napoli chegou a fazer uma consulta pelo volante, mas não há nada avançado com o clube italiano, e uma operação não seria para esta janela. Desde que chegou ao Wolves, João Gomes disputou 113 partidas, com sete gols e quatro assistências.

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