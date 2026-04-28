Real Madrid atualiza situação de Militão após cirurgia; zagueiro está fora da Copa
Jogador ficará afastado por cerca de cinco meses
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O Real Madrid informou, por meio de comunicado oficial, que o zagueiro Éder Militão foi submetido a uma cirurgia de sucesso nesta data para reparar a ruptura do tendão proximal do bíceps femoral na perna esquerda. Com o procedimento concluído, o clube confirmou que o atleta iniciará nos próximos dias seu trabalho de recuperação, mas já está descartado do restante da temporada e da Copa do Mundo.
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A operação foi realizada pelo Dr. Lasse Lempainen, renomado especialista em lesões musculares, na Finlândia. O procedimento contou com a supervisão direta dos Serviços Médicos do Real Madrid, que acompanharam o jogador durante toda a viagem. Segundo a nota oficial, a cirurgia transcorreu sem complicações, e Militão já foi liberado para a fase de reabilitação.
– O nosso jogador Éder Militão foi operado com sucesso hoje devido à ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda. A operação foi realizada pelo doutor Lasse Lempainen sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará nos próximos dias o seu trabalho de recuperação – escreveu o clube.
O prazo estimado de afastamento é de aproximadamente cinco meses, embora haja a possibilidade de redução para quatro. Ainda assim, o defensor não atuará mais na atual temporada e estará fora da Copa do Mundo.
Militão soma três lesões musculares na temporada
A ruptura sofrida por Militão é uma recaída do problema ocorrido em 7 de dezembro contra o Celta de Vigo, quando ele rompeu o mesmo tendão. Na ocasião, optou-se por tratamento conservador, sem cirurgia, que resultou em quatro meses de afastamento. O zagueiro retornou aparentemente recuperado, mas, após cinco partidas, sofreu nova ruptura em 21 de abril, contra o Deportivo Alavés. Os exames posteriores indicaram que a lesão era mais grave do que os registros iniciais haviam apontado, e a opção cirúrgica foi considerada a mais segura.
Esta é a terceira lesão muscular de Militão na temporada. O zagueiro mal conseguiu participar de cerca de 20 partidas no período. A lesão anterior no tendão o afastou por quatro meses, período em que perdeu 24 jogos.
O histórico do defensor é ainda mais preocupante. Em agosto de 2023, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou afastado até março de 2024. Em novembro do mesmo ano, sofreu ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com danos em ambos os meniscos, e só retornou em julho de 2025. Desde a Copa do Catar, Militão encarou sete lesões e ficou cerca de 700 dias afastado dos gramados, o equivalente a duas temporadas inteiras.
➡️Militão: sete lesões em três anos e um ciclo de Copa para esquecer
A notícia também impacta o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, que conhece Militão dos tempos de Real Madrid. O treinador apostava no zagueiro para compor a defesa no Mundial ou até mesmo para atuar como lateral-direito, posição que ainda não tem dono no Brasil.
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