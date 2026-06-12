Com visto negado pelo governo, Thomas Partey está fora da estreia de Gana na Copa do Mundo Ex-Arsenal não viaja para Toronto devido a rígidas leis de imigração locais

Os bastidores da Copa do Mundo de 2026 ganharam mais um capítulo turbulento envolvendo as políticas de fronteira dos países-sedes. O meio-campista Thomas Partey teve sua entrada negada pelas autoridades do Canadá e está oficialmente impossibilitado de defender a seleção de Gana na partida de estreia do país no torneio.

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Thomas Partey é um dos principais jogadores de Gana para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

O confronto dos ganeses está marcado para a próxima quarta-feira, 17 de junho, contra o Panamá, no BMO Field, em Toronto. A ausência do experiente volante de 32 anos, ex-jogador do Arsenal e atualmente no Villarreal, foi confirmada após uma severa análise de segurança do governo canadense.

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A decisão do Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC) está diretamente atrelada ao histórico jurídico complexo que acompanha o atleta. Thomas Partey responde em liberdade sob fiança a um total de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, envolvendo quatro mulheres diferentes em casos que teriam ocorrido entre 2020 e 2022 em Londres. O jogador se declarou inocente de todas as queixas, e o julgamento definitivo na corte britânica deve acontecer apenas no início de 2027.

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Embora o atleta não tenha sido condenado formalmente e esteja liberado pelas autoridades inglesas para viajar ao exterior mediante notificação, a legislação de imigração do Canadá é uma das mais rígidas do mundo. Em nota oficial, o órgão governamental canadense destacou que suas regras são aplicadas "sem exceção, independentemente da nacionalidade, perfil ou função no torneio", completando que os agentes têm autonomia para barrar indivíduos caso acreditem que estes possam representar qualquer risco à segurança local.

Roteiro nos Estados Unidos está mantido

Apesar de desfalcar os "Estrelas Negras" no gramado do BMO Field, em Toronto, o planejamento de Thomas Partey para o restante da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue inalterado. Como os próximos compromissos de Gana acontecem em solo norte-americano, o jogador está apto a atuar.

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A delegação ganesa, que desembarcou nos EUA no dia 4 de junho, enfrentará a Inglaterra no Gillette Stadium (Boston), em 23 de junho, e fechará sua participação no Grupo L encarando a Croácia no Lincoln Financial Field (Filadélfia), no dia 27. Até lá, Partey continuará seus treinamentos físicos de forma isolada nos Estados Unidos aguardando o retorno de seus companheiros.

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