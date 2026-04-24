Atlético de Madrid abre negociações por João Gomes, ex-Flamengo, após rebaixamento do Wolverhampton

O Atlético de Madrid iniciou conversas para contratar o volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra. A movimentação acontece logo após a confirmação do rebaixamento da equipe inglesa para a Championship, cenário que deve acelerar a saída de diversos jogadores do elenco.

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Contratado pelo Wolves em 2023 junto ao Flamengo por cerca de 19 milhões de euros, o brasileiro rapidamente se consolidou como uma peça de confiança. Agora, com o rebaixamento, a permanência de João Gomes torna-se improvável, especialmente porque o volante busca manter o alto nível de competitividade de olho em uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo.

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Apesar da campanha irregular da equipe inglesa, o desempenho individual de João Gomes chamou a atenção. Com 37 partidas disputadas na temporada , somando um gol, na vitória sobre o Aston Villa, e três assistências, o brasileiro manteve números sólidos em desarmes e duelos vencidos.

João Gomes, volante brasileiro do Wolverhampton, está na mira do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

Essas características, marcadas pela entrega física e intensidade, encaixam-se perfeitamente no estilo de jogo exigido por Diego Simeone. O jogador, que herdou a camisa 8 de Rúben Neves, assumiu protagonismo no time inglês e agora pode levar essa consistência para o Metropolitano.

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O Atlético de Madrid precisa preencher a lacuna deixada pela saída de Conor Gallagher para o Tottenham. O clube espanhol, inclusive, chegou a avançar em negociações com Ederson, da Atalanta, mas a falta de um acordo entre os clubes colocou o brasileiro do Wolves como uma alternativa forte e viável.

Atualmente, o setor de meio-campo de Simeone conta com nomes como Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios e Obed Vargas. A chegada de João Gomes traria uma dose extra de vigor físico e experiência de Premier League para um elenco que busca retomar o protagonismo na La Liga.

Embora o Wolves esteja na segunda divisão, o Atlético de Madrid precisará abrir os cofres. O clube inglês avalia o jogador em aproximadamente 40 milhões de euros, montante que reflete sua rápida evolução na Inglaterra. Além disso, o contrato de João Gomes é longo, com validade até 30 de junho de 2030, o que garante ao Wolverhampton uma posição de força na mesa de negociações.

Um ponto fundamental na operação é o interesse do Flamengo. O rubro-negro mantém uma cláusula de 10% sobre a mais-valia (lucro) em uma futura venda do jogador.