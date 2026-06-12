logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Como país-sede, Canadá busca sua primeira vitória na história das Copas do Mundo

Com 100% de derrotas em Copas do Mundo, canadenses tentam fazer história em casa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 13:55
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção Canadá (reprodução Instagram seleção)
Jogadores do Canadá comemorando gol em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

A Copa do Mundo de 2026 representa o ápice do projeto de desenvolvimento do futebol no Canadá, que tem o privilégio de receber o maior espetáculo da Terra como um dos países-sede. No entanto, por trás da festa e da empolgação da torcida local, a seleção masculina carrega um fantasma incômodo: a equipe canadense nunca venceu uma única partida na história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 46 minutos
  • Davies Canadá (reprodução Instagram)

    De campo de refugiados em Gana à elite do futebol europeu: conheça Alphonso Davies, estrela do Canadá

    Copa do Mundo
    Há 42 minutos
  • David e Dzeko (Fotos: Instagram David e Seleção Bósnia)

    Da anfitriã à surpresa europeia: Canadá e Bósnia fazem confronto inédito; veja curiosidades

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️ Abertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atrações

    ➡️ Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo

    Jogadores do Canadá comemorando gol em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

    Até o apito inicial do torneio de 2026, o retrospecto dos Canucks no cenário mundial era marcado por um incômodo jejum de competitividade. O país havia disputado um total de seis partidas em Mundiais ao longo de sua história e acumulou um índice dramático de 100% de aproveitamento negativo: seis jogos e seis derrotas.

    ➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Canadá na Copa do Mundo 2026

    Para compreender a evolução técnica e o tamanho do desafio que o futebol do Canadá enfrenta na atualidade, vale destacar os detalhes de suas duas únicas experiências prévias no torneio da FIFA:

    continua após a publicidade

    Copa do Mundo de 1986 (México) 🟢⚪

    A primeira classificação dos canadenses aconteceu na Copa do Mundo de 1986. A experiência, porém, serviu puramente como um choque de realidade diante das potências da época. O Canadá encerrou sua participação de forma melancólica ainda na fase de grupos, sem conquistar um único ponto sequer e despedindo-se da competição sem conseguir balançar as redes dos adversários. Naquela ocasião, as derrotas foram para França, Hungria e União Soviética.

    Copa do Mundo de 2022 (Catar) 🔴⚪

    Após um hiato de 36 anos longe dos holofotes, o país retornou ao Mundial em 2022 embalado por uma geração talentosa. Apesar de apresentar um futebol muito mais ofensivo, envolvente e de finalmente marcar seus primeiros gols na história do torneio, o resultado final na tabela não mudou. O grupo sucumbiu à falta de experiência internacional e caiu novamente na primeira fase com três derrotas consecutivas diante de Bélgica, Croácia e Marrocos.

    continua após a publicidade
    Croácia x Canadá
    Davies marcou com 1 minuto e 8 segundos diante da Croácia na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Ozan Kose / AFP)

    A chance de ouro no quintal de casa

    O status de país-sede na Copa do Mundo de 2026 surge não apenas como uma celebração, mas como a oportunidade perfeita de reescrever o destino do futebol canadense. Com o apoio maciço das arquibancadas e atletas mais maduros, o primeiro gol e o primeiro ponto já ficaram no passado do Catar; a meta agora é, de uma vez por todas, soltar o grito de vitória inédito e apagar o retrospecto negativo que assombra os Canucks.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Copa do MundoExpulsão de Montes causou polêmica, mas regra dá razão a Wilton; entendaHá 22 minutos
    Copa do MundoDestaque de adversário do Brasil chega à Copa do Mundo após temporada marcada por lesõesHá 24 minutos
    BMO Field, palco da final da Campeones Cup
    Copa do MundoEstádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticasHá 26 minutos
    Copa do MundoSanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no CanadáHá 28 minutos
    Partey e Damsgaard disputam bola em Arsenal x Brentford
    Copa do MundoCom visto negado pelo governo, Thomas Partey está fora da estreia de Gana na Copa do MundoHá 28 minutos
    Copa do MundoQuem são Alanis Morissete e Michael Bublé, artistas da abertura da Copa no Canadá?Há 28 minutos

    Mais LANCE!

    Rodri chegando ao Estados Unidos com a delegação da Espanha (Foto: Reprodução/X)
    Não é o Brasil! Meia da Espanha define dois favoritos para a Copa do Mundo
    Miralem Pjanic - Barcelona
    Por que o ex-companheiro de Messi e CR7 'desfalca' a Bósnia?
    Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo
    David Raum, meia da Alemanha, acredita que a seleção possa ir longe nesta Copa do Mundo.
    'Vamos muito longe': meia da Alemanha vê seleção na briga pelo título da Copa
    Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0
    Haiti chega cercado de curiosidades para a Copa, com direito a cardápio típico, veto da Fifa e corte no elenco; entenda
    Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção
    Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção
    Davies Canadá (reprodução Instagram)
    De campo de refugiados em Gana à elite do futebol europeu: conheça Alphonso Davies, estrela do Canadá
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação
    Luca Zidane e Haaland pelas suas respectivas seleções (Foto: Reprodução)
    De Zidane a Haaland: os 'nepobabies' que vão disputar a Copa do Mundo de 2026
    Marwane Saadane
    Quem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do Mundo
    Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
    Ranking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda
    Otamendi durante o hino nacional da Argentina em amistoso contra Honduras
    Otamendi abre o jogo sobre ambiente de trabalho com Messi na Argentina antes da Copa
    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Com caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da Seleção