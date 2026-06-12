Como país-sede, Canadá busca sua primeira vitória na história das Copas do Mundo
Com 100% de derrotas em Copas do Mundo, canadenses tentam fazer história em casa
A Copa do Mundo de 2026 representa o ápice do projeto de desenvolvimento do futebol no Canadá, que tem o privilégio de receber o maior espetáculo da Terra como um dos países-sede. No entanto, por trás da festa e da empolgação da torcida local, a seleção masculina carrega um fantasma incômodo: a equipe canadense nunca venceu uma única partida na história das Copas do Mundo.
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Até o apito inicial do torneio de 2026, o retrospecto dos Canucks no cenário mundial era marcado por um incômodo jejum de competitividade. O país havia disputado um total de seis partidas em Mundiais ao longo de sua história e acumulou um índice dramático de 100% de aproveitamento negativo: seis jogos e seis derrotas.
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Para compreender a evolução técnica e o tamanho do desafio que o futebol do Canadá enfrenta na atualidade, vale destacar os detalhes de suas duas únicas experiências prévias no torneio da FIFA:
Copa do Mundo de 1986 (México) 🟢⚪
A primeira classificação dos canadenses aconteceu na Copa do Mundo de 1986. A experiência, porém, serviu puramente como um choque de realidade diante das potências da época. O Canadá encerrou sua participação de forma melancólica ainda na fase de grupos, sem conquistar um único ponto sequer e despedindo-se da competição sem conseguir balançar as redes dos adversários. Naquela ocasião, as derrotas foram para França, Hungria e União Soviética.
Copa do Mundo de 2022 (Catar) 🔴⚪
Após um hiato de 36 anos longe dos holofotes, o país retornou ao Mundial em 2022 embalado por uma geração talentosa. Apesar de apresentar um futebol muito mais ofensivo, envolvente e de finalmente marcar seus primeiros gols na história do torneio, o resultado final na tabela não mudou. O grupo sucumbiu à falta de experiência internacional e caiu novamente na primeira fase com três derrotas consecutivas diante de Bélgica, Croácia e Marrocos.
A chance de ouro no quintal de casa
O status de país-sede na Copa do Mundo de 2026 surge não apenas como uma celebração, mas como a oportunidade perfeita de reescrever o destino do futebol canadense. Com o apoio maciço das arquibancadas e atletas mais maduros, o primeiro gol e o primeiro ponto já ficaram no passado do Catar; a meta agora é, de uma vez por todas, soltar o grito de vitória inédito e apagar o retrospecto negativo que assombra os Canucks.
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