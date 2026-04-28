Presidente define José Mourinho como treinador do Real Madrid para a próxima temporada
Mourinho seria o nome favorito de Florentino Pérez, presidente do clube
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Em crise e perto de mais uma temporada sem títulos, o Real Madrid já planeja grandes mudanças para o próximo ciclo, e o primeiro grande movimento deve ser a troca de treinadores. Segundo os jornalistas David Ornstein e Mario Cortegana, do "The Athletic", José Mourinho é o candidato favorito de Florentino Pérez, que tomará a decisão final sobre o futuro treinador do clube.
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A decisão do presidente mostra um contraste da fase do Real Madrid e da crise que enfrentam. No começo da temporada, foi o diretor-geral do clube quem trouxe o nome de Xabi Alonso. Agora, será Florentino Pérez quem assumirá toda a operação pela contratação de José Mourinho.
Caso se concretize, Mourinho terá a missão de reencontrar o caminho do sucesso no Real Madrid. A tarefa não é nova para o português: em sua primeira passagem, o "The Special One" conquistou três troféus – o título da La Liga com recorde de pontos, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Dessa forma, a única taça que lhe escapou foi a Champions League, que seria a principal ambição de um eventual novo ciclo.
Mourinho não seria o primeiro a retornar ao Real Madrid
Caso Mourinho retorne ao Real Madrid, transformaria o movimento em algo corriqueiro. Além do português, Zidane já retornou ao clube após 2019, depois de ter saído apenas um ano antes. Ancelotti também retornou ao clube em 2021, depois de ter saído em 2015. Alonso e Arbeloa, apesar de não terem sido treinadores, defenderam o clube como jogadores.
Além do treinador português, diversos nomes estão na possível lista de futuros treinadores do Real Madrid. Junto a Mourinho, Pochettino, Didier Deschamps, Klopp, Lionel Scaloni e Massimiliano Allegri já foram alvos de boatos no clube.
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