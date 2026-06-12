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Capitão de Curaçao mostra confiança antes de duelo com a Alemanha 'até o último minuto'

Curaçao enfrenta a Alemanha no próximo domingo (14)

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 16:38
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Imagem: Reprodução/X)
Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Imagem: Reprodução/X)

A poucos dias da estreia de Curaçao na Copa do Mundo de 2026, o capitão Leandro Bacuna mandou um recado claro aos adversários. Em entrevista à ESPN, o experiente meio-campista afirmou que a seleção caribenha chega ao torneio sem medo das grandes potências do futebol mundial e prometeu uma equipe disposta a lutar até o fim em cada partida.

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    Curaçao fará sua estreia no Mundial neste domingo (14), diante da Alemanha, uma das favoritas ao título. Apesar da diferença de tradição entre as seleções, Bacuna garantiu que o elenco acredita em sua capacidade de competir em alto nível.

    — Eu não vou para a Copa do Mundo com medo de todo mundo. Sei quem somos como país — afirmou o capitão.

    Durante a entrevista, Bacuna destacou que o futebol é repleto de surpresas e usou exemplos de seleções que desafiaram o favoritismo para reforçar sua confiança. O jogador citou a vitória do Japão sobre o Brasil e também o triunfo da Costa do Marfim contra a França como provas de que, dentro de campo, qualquer resultado é possível.

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    A postura reflete o momento histórico vivido por Curaçao. A seleção disputa sua primeira Copa do Mundo e chega determinada a mostrar que não está no torneio apenas para participar. Bacuna ressaltou que o grupo tem consciência das dificuldades, mas garantiu entrega máxima durante os 90 minutos.

    — Vamos lutar até o último minuto — prometeu.

    Veja discurso completo do jogador:

    O discurso do capitão ajuda a aumentar a expectativa para o confronto diante da Alemanha. Enquanto os europeus entram no Mundial pressionados pela condição de candidatos ao título, Curaçao aposta no espírito de superação para tentar protagonizar uma das primeiras grandes zebras da Copa do Mundo de 2026.

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    A bola rola neste domingo (14), em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos. Para os alemães, o objetivo é reencontrar o bom caminho na Copa do Mundo após duas eliminações em fases de grupos depois de conquistar o título em 2014. Já para Curaçao, será a oportunidade de escrever um dos capítulos mais importantes de sua história no futebol.

    Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Imagem: Reprodução/X)

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