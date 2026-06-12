'Vamos muito longe': meia da Alemanha vê seleção na briga pelo título da Copa Meio-campista elogiou trabalho feito pelo técnico Nagelmann e citou a pressão que é colocada em cima dos jogadores

Apesar da maioria das análises colocar a Alemanha fora do grupo das principais seleções candidatas ao título da Copa do Mundo, o elenco comandado por Julian Nageslmann se mostra confiante com a participação da seleção no Mundial e alguns jogadores projetam chances de título. David Raum, meio-campista RB Leipzig afirmou em entrevista coletiva que o time não entrará na competição sem mirar a final.

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O jogador elogiou o trabalho de Nagelsmann, que está à frente da Alemanha desde o fim de 2023, e afirmou que o treinador construiu uma boa mescla de características nos jogadores da seleção. Raum considera que um dos pontos fortes dos alemães para o Mundial é a química construída pelos atletas dentro e fora de campo.

- Analisando o elenco atual, a sua montagem e as peças individuais, vejo que a dinâmica de grupo que se formou é excelente. Temos uma mescla ideal entre atletas experientes e jovens promessas. O Julian [Nagelsmann], desde que assumiu, priorizou muito o ambiente e a química da equipe, algo que considero fundamental. Sempre busco garantir que o clima seja positivo tanto fora quanto dentro das quatro linhas - disse o meio-campista, que usou o último treino da Alemanha como exemplo.

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- O treino de hoje foi o reflexo disso: uma intensidade espetacular, disputas firmes e competitivas, mas com muito respeito e descontração logo após o apito final. Unimos leveza, foco absoluto e enorme qualidade individual - completou.

Raum ainda afirmou que não vê a Alemanha chegando à Copa com o pensamento de que pode cair antes da final e valorizou o peso e a tradição que a equipe tem no torneio de seleções. O jogador ainda falou das exigências e cobranças impostas ao jogadores que defendem o país, tanto pelo ambiente externo quanto por eles mesmos.

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- Por isso, acredito que com o elenco que temos, com a comissão técnica e com o estafe ao redor da equipe e pela forma como estamos estruturados, os sinais são muito positivos de que iremos muito longe no torneio. E, se formos bem sinceros, ninguém disputa um torneio para ficar em terceiro lugar. Nós somos a Alemanha, temos exigências conosco mesmos e, quando entramos em um torneio, queremos o máximo - disse o jogador.

A seleção da Alemanha estreia na Copa do Mundo diante de Curaçao, no dia 14 de junho, próximo domingo. A partida será disputada em Houston, nos Estados Unidos, às 14h (horário de Brasília). Na sequência, os alemães têm pela frete a Costa do Marfim, dia 20 de junho, em Toronto, no Canadá, às 17h 9de Brasília). Por fim, encerra a primeira fase do Mundial contra o Equador, dia 25 de junho, também às 17h, em Nova Jersey, nos EUA.