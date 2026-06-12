Destaque de adversário do Brasil chega à Copa do Mundo após temporada marcada por lesões Capitão da seleção marroquina ficou 80 dias afastado na temporada 2025/26

Capitão e principal destaque da seleção de Marrocos, o lateral-direito Achraf Hakimi chega como uma das maiores ameaças ao Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo. Apesar de uma temporada 2025/26 marcada por problemas físicos, o jogador conseguiu manter um alto nível de desempenho e segue sendo peça fundamental tanto no PSG quanto na equipe nacional.

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Ao todo, Hakimi ficou 80 dias afastado dos gramados por conta de duas lesões. A primeira aconteceu no início de novembro de 2025, quando sofreu uma entorse no tornozelo que o deixou fora de ação por 57 dias. Durante o período de recuperação, o lateral desfalcou Marrocos e o PSG em 17 partidas.

Já em abril, uma lesão muscular na coxa voltou a interromper sua sequência. O problema o afastou por mais 27 dias, fazendo com que perdesse outros cinco compromissos.

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Mesmo com as ausências, os números do marroquino seguem consideráveis. Em 32 partidas disputadas na temporada, Hakimi participou diretamente de 12 gols, confirmando sua importância ofensiva.

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Pela seleção de Marrocos, o lateral acumula uma trajetória de destaque. São 96 partidas disputadas, com 11 gols marcados e 19 assistências distribuídas, consolidando-se como um dos principais nomes da história recente da equipe africana.

Hakimi em ação por Marrocos contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

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Filho de imigrantes marroquinos, Hakimi nasceu em Madrid, na Espanha. Ainda jovem, chegou a ser procurado pela Federação Espanhola de Futebol, mas optou por defender a seleção do país de origem de sua família, decisão que o transformou em símbolo do futebol marroquino.