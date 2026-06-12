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Destaque de adversário do Brasil chega à Copa do Mundo após temporada marcada por lesões

Capitão da seleção marroquina ficou 80 dias afastado na temporada 2025/26

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 14:34
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Hakimi pela seleção do Marrocos (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
Hakimi pela seleção do Marrocos (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Capitão e principal destaque da seleção de Marrocos, o lateral-direito Achraf Hakimi chega como uma das maiores ameaças ao Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo. Apesar de uma temporada 2025/26 marcada por problemas físicos, o jogador conseguiu manter um alto nível de desempenho e segue sendo peça fundamental tanto no PSG quanto na equipe nacional.

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    Ao todo, Hakimi ficou 80 dias afastado dos gramados por conta de duas lesões. A primeira aconteceu no início de novembro de 2025, quando sofreu uma entorse no tornozelo que o deixou fora de ação por 57 dias. Durante o período de recuperação, o lateral desfalcou Marrocos e o PSG em 17 partidas.

    Já em abril, uma lesão muscular na coxa voltou a interromper sua sequência. O problema o afastou por mais 27 dias, fazendo com que perdesse outros cinco compromissos.

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    Mesmo com as ausências, os números do marroquino seguem consideráveis. Em 32 partidas disputadas na temporada, Hakimi participou diretamente de 12 gols, confirmando sua importância ofensiva.

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    Pela seleção de Marrocos, o lateral acumula uma trajetória de destaque. São 96 partidas disputadas, com 11 gols marcados e 19 assistências distribuídas, consolidando-se como um dos principais nomes da história recente da equipe africana.

    Hakimi em ação por Marrocos contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações
    Hakimi em ação por Marrocos contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

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    Filho de imigrantes marroquinos, Hakimi nasceu em Madrid, na Espanha. Ainda jovem, chegou a ser procurado pela Federação Espanhola de Futebol, mas optou por defender a seleção do país de origem de sua família, decisão que o transformou em símbolo do futebol marroquino.

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