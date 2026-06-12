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Trump liga para técnico dos EUA e deseja boa sorte na Copa do Mundo

Os donos da casa estreiam na Copa do Mundo diante do Paraguai

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 18:31
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)

No dia da estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, o presidente Donald Trump entrou em contato com o técnico Mauricio Pochettino para desejar boa sorte à seleção norte-americana no torneio disputado em casa.

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    Durante a conversa, Trump elogiou a trajetória do treinador argentino no futebol internacional e destacou a confiança no trabalho realizado à frente da equipe dos Estados Unidos. O presidente também desejou sucesso ao elenco na busca por uma campanha histórica diante da torcida norte-americana.

    Pochettino agradeceu as palavras de apoio e reforçou o compromisso da equipe com o país anfitrião da competição. Ao final da ligação, o treinador fez uma promessa ao presidente e aos torcedores dos Estados Unidos.

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    — Vou fazer de tudo para o deixar orgulhoso e todas as pessoas deste país — declarou Pochettino.

    A conversa acontece poucas horas antes da estreia dos norte-americanos no Mundial. Principal anfitrião da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos iniciam sua caminhada cercados por grande expectativa e com a responsabilidade de jogar diante de sua torcida.

    A seleção comandada por Pochettino enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D.

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    Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos
    Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/USMNT)

    Como chegam Estados Unidos e Paraguai

    Sem precisar disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição, os Estados Unidos chegam ao torneio apostando em uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. Em novembro do ano passado, os norte-americanos venceram justamente o Paraguai por 2 a 1 em amistoso realizado antes do sorteio dos grupos da Copa.

    Do outro lado, o Paraguai garantiu sua vaga ao terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe treinada por Gustavo Alfaro aposta na organização defensiva e na experiência de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito Fernández, Gustavo Gómez e Junior Alonso.

    Para a estreia, os paraguaios terão um desfalque importante. O atacante Julio Enciso está fora após sofrer lesão no último amistoso preparatório. Com isso, a tendência é que Mauricio, do Palmeiras, receba uma oportunidade entre os titulares.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

    Veja onde assistir ao jogo:

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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