Trump liga para técnico dos EUA e deseja boa sorte na Copa do Mundo Os donos da casa estreiam na Copa do Mundo diante do Paraguai

No dia da estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, o presidente Donald Trump entrou em contato com o técnico Mauricio Pochettino para desejar boa sorte à seleção norte-americana no torneio disputado em casa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a conversa, Trump elogiou a trajetória do treinador argentino no futebol internacional e destacou a confiança no trabalho realizado à frente da equipe dos Estados Unidos. O presidente também desejou sucesso ao elenco na busca por uma campanha histórica diante da torcida norte-americana.

Pochettino agradeceu as palavras de apoio e reforçou o compromisso da equipe com o país anfitrião da competição. Ao final da ligação, o treinador fez uma promessa ao presidente e aos torcedores dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Vou fazer de tudo para o deixar orgulhoso e todas as pessoas deste país — declarou Pochettino.

A conversa acontece poucas horas antes da estreia dos norte-americanos no Mundial. Principal anfitrião da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos iniciam sua caminhada cercados por grande expectativa e com a responsabilidade de jogar diante de sua torcida.

A seleção comandada por Pochettino enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D.

continua após a publicidade

Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/USMNT)

Como chegam Estados Unidos e Paraguai

Sem precisar disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição, os Estados Unidos chegam ao torneio apostando em uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. Em novembro do ano passado, os norte-americanos venceram justamente o Paraguai por 2 a 1 em amistoso realizado antes do sorteio dos grupos da Copa.

Do outro lado, o Paraguai garantiu sua vaga ao terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe treinada por Gustavo Alfaro aposta na organização defensiva e na experiência de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito Fernández, Gustavo Gómez e Junior Alonso.

Para a estreia, os paraguaios terão um desfalque importante. O atacante Julio Enciso está fora após sofrer lesão no último amistoso preparatório. Com isso, a tendência é que Mauricio, do Palmeiras, receba uma oportunidade entre os titulares.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Veja onde assistir ao jogo:

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Paraguai

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.