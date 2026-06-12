Dzeko ainda joga? Entenda a situação do centroavante da Bósnia Seleção estreia diante do Canadá nesta sexta, às 16h

Edin Dzeko chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos grandes símbolos de longevidade do futebol atual. Aos 40 anos, o atacante da Bósnia e Herzegovina acumula mais de duas décadas de carreira, com passagens marcantes por Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter de Milão e Fenerbahçe. Nesta sexta-feira (12), o veterano estará à disposição do técnico Sergej Barbarez para enfrentar o Canadá, às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, pela abertura da Copa do Mundo em solo canadense. A partida terá transmissão da "CazéTV".

continua após a publicidade

Mesmo em fase avançada da carreira, Džeko continua decisivo: na temporada 2025/26, iniciou o ano na Fiorentina e depois se transferiu para o Schalke 04, onde ajudou a equipe alemã a conquistar o título da Bundesliga e o retorno à elite nacional. Somando clube e seleção, disputou 36 partidas, marcou 13 gols e distribuiu três assistências.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Maior jogador da história da seleção bósnia para muitos torcedores, Džeko acumula 148 partidas e 73 gols pelo país. Foi peça fundamental na histórica classificação da Bósnia para a Copa do Mundo de 2014, a primeira da história da nação como independente. Naquele torneio, marcou um gol, mas não conseguiu evitar a eliminação ainda na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Canadá na Copa do Mundo 2026

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Bósnia na Copa do Mundo 2026

A carreira do atacante é marcada por passagens de sucesso em algumas das principais ligas da Europa. No Wolfsburg, formou dupla memorável com Grafite e liderou a conquista inédita da Bundesliga em 2008/09. Depois, transferiu-se para o Manchester City, onde participou da transformação do clube em potência inglesa e conquistou dois títulos da Premier League. Na Itália, brilhou principalmente pela Roma, clube pelo qual marcou 119 gols e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história da equipe.

continua após a publicidade

Após passagens também por Inter de Milão e Fenerbahçe, Džeko seguiu competitivo mesmo depois dos 35 anos. Nas duas temporadas na Turquia, anotou 46 gols em 99 partidas, desempenho que abriu caminho para uma breve experiência na Fiorentina antes do retorno ao futebol alemão.

➡️ Sanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no Canadá

Conhecido pelo porte físico de 1,93m, pela capacidade de finalização e pelo jogo aéreo dominante, o atacante bósnio construiu uma carreira rara pela longevidade. Ao longo de mais de 900 partidas como profissional, ultrapassou a marca de 370 gols e conquistou títulos nacionais em Alemanha, Inglaterra e Itália.

Agora, na reta final da carreira, Džeko tenta conduzir a Bósnia a mais uma participação memorável em Copas do Mundo. Caso entre em campo no torneio de 2026, encerrará sua trajetória em Copa do Mundo como um dos maiores ídolos da história do esporte em seu país.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.