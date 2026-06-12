Por que o ex-companheiro de Messi e CR7 'desfalca' a Bósnia? Meio-campista pendurou as chuteiras antes do torneio

A Seleção da Bósnia estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (12), às 16h, contra o Canadá, pelo Grupo B. O confronto inédito marca o aguardado retorno dos europeus ao torneio após 12 anos de ausência. No entanto, a equipe entra em campo sem o seu principal cérebro criativo das últimas décadas: o meio-campista Miralem Pjanić resolveu aposentar-se dos gramados. O atleta encerrou a trajetória profissional com a camisa do CSKA Moscou aos 35 anos, um ano antes do campeonato nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Pjanić em ação pela Juventus, da Itália (Foto: AFP)

Ao contrário da lenda bósnia Edin Džeko, que defenderá o país no torneio mesmo aos 40 anos, Pjanić optou pela despedida precoce. O agora ex-jogador planeja iniciar a carreira à beira dos gramados como técnico de futebol. Ele deixa um legado imponente com 116 partidas disputadas e 17 gols marcados pela seleção nacional.

Tetracampeão italiano pela Juventus e com passagem pelo Barcelona, Pjanić construiu uma carreira internacional brilhante. Ele foi o motor do meio-campo bósnio na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a única participação do país em Mundiais até então. Naquela ocasião, o regente da equipe somou um gol e uma assistência em três jogos. A Bósnia acabou eliminada na fase de grupos com 3 pontos, apenas um atrás da Nigéria, em um agrupamento liderado pela Argentina.

continua após a publicidade

A Bósnia ficou de fora das Copas da Rússia e do Catar, mas resgata agora o orgulho de 2014. Sem a genialidade de seu articulador de jogadas, mas sob a liderança do veterano Edin Džeko, os bósnios tentam superar o trauma do passado e avançar pela primeira vez às oitavas de final.

Pjanić em chegada ao Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

As conquistas do maestro

A trajetória de Miralem Pjanić é repleta de prêmios individuais de elite. O craque consolidou o seu nome no futebol mundial com os seguintes reconhecimentos:

continua após a publicidade

Jogador Bósnio do Ano: 2014

2014 Melhor Meio-Campista da Série A Italiana: 2013–14

2013–14 Líder de Assistências da Série A Italiana: 2014–15 e 2015–16

2014–15 e 2015–16 Equipe Ideal da Série A Italiana: 2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2018–19

2015–16, 2016–17, 2017–18 e 2018–19 Equipe Ideal da UEFA Champions League: 2016–17

Primeiros passos fora dos gramados

Atualmente, Miralem Pjanić não comanda nenhum clube profissional de elite. Após oficializar a sua aposentadoria como jogador, o astro bósnio deu o pontapé inicial em sua nova jornada nos bastidores do esporte. Ele assumiu o cargo de treinador na Academia de Futebol do Dubai, onde desenvolve novos talentos e molda as suas primeiras táticas para o futuro da carreira.

👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.