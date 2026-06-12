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Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo

Canadá recebe um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez na história

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 13:47
Atualizado há 21 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Torcida do Canadá faz festa em Toronto (Foto: Devin Heroux/X)
Torcida do Canadá faz festa em Toronto (Foto: Devin Heroux/X)

A Copa do Mundo de 2026 segue vivendo dias históricos na América do Norte. Após a cerimônia de abertura realizada na quinta-feira (11), no México, será a vez do Canadá receber oficialmente o torneio nesta sexta-feira (12). E a torcida canadense já deu uma amostra do clima que tomará conta de Toronto horas antes da bola rolar.

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    Desde o início da tarde, milhares de torcedores vestidos de vermelho e branco tomaram as ruas da maior cidade canadense em uma grande caminhada rumo ao BMO Field, palco do duelo entre Canadá e Bósnia, válido pela primeira rodada do Grupo B. Com bandeiras do país, cantos de apoio e sinalizadores, os fãs transformaram a região próxima ao estádio em uma verdadeira festa.

    A mobilização impressionou moradores e turistas, que acompanharam o cortejo dos canadenses pelas principais vias da cidade. O ambiente mostra como os canadenses estão empolgados com a competição e reforça a expectativa de uma das festas mais marcantes deste início de Mundial.

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    O entusiasmo tem explicação. Além de atuar diante de sua torcida, o Canadá vive um momento especial ao receber jogos da Copa do Mundo em seu território pela primeira vez. Um dos três países-sede do torneio, ao lado de México e Estados Unidos, o país aposta na paixão de seus torcedores para empurrar a seleção em busca de uma campanha histórica.

    Veja festa dos canadenses:

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    Veja festa de torcedores da Bósnia

    O adversário dos donos da casa não ficaram atrás na festa, os bósnios também fizeram uma caminhada em direção ao estádio, com direito a bandeiras e sinalizadores.

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    Como chegam as equipes e onde assistir

    Dentro de campo, a equipe canadense tenta conquistar uma marca inédita. Classificado automaticamente por ser anfitrião, o Canadá disputa apenas a terceira Copa do Mundo de sua história e ainda busca sua primeira vitória no torneio. A estreia acontece diante da Bósnia, seleção que retorna ao Mundial após 12 anos de ausência.

    Os bósnios chegam embalados pela surpreendente classificação conquistada na repescagem, quando eliminaram a Itália, tetracampeã mundial. O feito elevou a confiança da equipe para a competição, tornando o confronto ainda mais interessante.

    A promessa é de uma atmosfera eletrizante para marcar a abertura da Copa do Mundo em solo canadense. A bola rola às 16h (de Brasília), mas a festa já começou muito antes do apito inicial.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
    🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

    Torcida do Canadá faz festa em Toronto (Foto: Devin Heroux/X)
    Torcida do Canadá faz festa em Toronto antes de jogo contra Bósnia (Foto: Devin Heroux/X)

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