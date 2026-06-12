Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo
Canadá recebe um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez na história
A Copa do Mundo de 2026 segue vivendo dias históricos na América do Norte. Após a cerimônia de abertura realizada na quinta-feira (11), no México, será a vez do Canadá receber oficialmente o torneio nesta sexta-feira (12). E a torcida canadense já deu uma amostra do clima que tomará conta de Toronto horas antes da bola rolar.
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Desde o início da tarde, milhares de torcedores vestidos de vermelho e branco tomaram as ruas da maior cidade canadense em uma grande caminhada rumo ao BMO Field, palco do duelo entre Canadá e Bósnia, válido pela primeira rodada do Grupo B. Com bandeiras do país, cantos de apoio e sinalizadores, os fãs transformaram a região próxima ao estádio em uma verdadeira festa.
A mobilização impressionou moradores e turistas, que acompanharam o cortejo dos canadenses pelas principais vias da cidade. O ambiente mostra como os canadenses estão empolgados com a competição e reforça a expectativa de uma das festas mais marcantes deste início de Mundial.
O entusiasmo tem explicação. Além de atuar diante de sua torcida, o Canadá vive um momento especial ao receber jogos da Copa do Mundo em seu território pela primeira vez. Um dos três países-sede do torneio, ao lado de México e Estados Unidos, o país aposta na paixão de seus torcedores para empurrar a seleção em busca de uma campanha histórica.
Veja festa dos canadenses:
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Veja festa de torcedores da Bósnia
O adversário dos donos da casa não ficaram atrás na festa, os bósnios também fizeram uma caminhada em direção ao estádio, com direito a bandeiras e sinalizadores.
Como chegam as equipes e onde assistir
Dentro de campo, a equipe canadense tenta conquistar uma marca inédita. Classificado automaticamente por ser anfitrião, o Canadá disputa apenas a terceira Copa do Mundo de sua história e ainda busca sua primeira vitória no torneio. A estreia acontece diante da Bósnia, seleção que retorna ao Mundial após 12 anos de ausência.
Os bósnios chegam embalados pela surpreendente classificação conquistada na repescagem, quando eliminaram a Itália, tetracampeã mundial. O feito elevou a confiança da equipe para a competição, tornando o confronto ainda mais interessante.
A promessa é de uma atmosfera eletrizante para marcar a abertura da Copa do Mundo em solo canadense. A bola rola às 16h (de Brasília), mas a festa já começou muito antes do apito inicial.
✅ FICHA TÉCNICA
Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
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