logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Goleiro titular volta a treinar e pode reforçar a Holanda contra o Japão

Comissão técnica vivia incerteza sobre a presença do arqueiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/06/2026 16:42
Favorite o Lance! no Google
Bart Verbruggen evolui na recuperação e pode jogar contra o Japão (Foto: Divulgação/Holanda)
Bart Verbruggen evolui na recuperação e pode jogar contra o Japão (Foto: Divulgação/Holanda)

O técnico Ronald Koeman recebeu uma boa notícia no treino desta sexta-feira (12). O goleiro titular da Holanda, Bart Verbruggen, voltou a treinar normalmente e deu mais um passo rumo à presença entre os titulares contra o Japão, no domingo (14).

continua após a publicidade
  • Van Dijk conversa com torcedores da Holanda em treinamento da seleção

    Van Dijk alerta para problema no ataque da Holanda: ‘Não é positivo’

    Holanda
    Há 23 horas
  • Memphis Depay durante treino da Holanda (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa

    Holanda
    Há 2 dias
  • Memphis Depay durante atividade da seleção da Holanda em Zeist (Foto: Divulgação/Holanda)

    Memphis leva ‘barbeiro do Corinthians’ para concentração da Holanda na Copa

    Copa do Mundo
    Há 2 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O goleiro vinha realizando trabalho de recuperação com um fisioterapeuta nos últimos dias após uma queda que o tirou das últimas atividades. Havia preocupação com uma possível ausência às vésperas da partida. A informação foi publicada inicialmente pelo De Telegraaf.

    Como foi a lesão e opções para o gol

    O lance ocorreu após uma bola alçada na área e uma dividida com Khusanov. O goleiro permaneceu em campo por cerca de 14 minutos após o choque, mas não conseguiu seguir na partida e foi substituído. Em seu lugar, entrou Flekken, do Bayer Leverkusen

    continua após a publicidade

    Mark Flekken, de 33 anos, que completa aniversário no próximo sábado (13), disputou a temporada pelo Bayer Leverkusen com 34 jogos como titular, 54 gols sofridos, 121 defesas e 73 defesas em chutes dentro da área. O goleiro registrou 69% de bolas defendidas, nove jogos sem sofrer gols, 73% de acerto no passe e nota média 7.05 no SofaScore.

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Pela Seleção da Holanda, Flekken atuou em 12 partidas, sendo 11 como titular, com 10 gols sofridos e quatro jogos sem ser vazado. No recorte internacional, também manteve 73% de acerto no passe.

    continua após a publicidade
    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

    Robin Roefs, goleiro formado pelo NEC, da Holanda, e mais jovem no comparativo com Flekken, atuou em 37 jogos pelo Sunderland, todos como titular, com 47 gols sofridos e 114 defesas. Foram 75 defesas em finalizações dentro da área, 71% de bolas defendidas, 11 jogos sem sofrer gols, um pênalti defendido, 64% de acerto no passe e nota 7.03 no SofaScore.

    Pela Seleção da Holanda, Roefs tem um jogo disputado, com 45 minutos em campo e um gol sofrido, além de 64% de acerto no passe e nota 6.2 no SofaScore.

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    1. 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

    🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoCapitão de Curaçao mostra confiança antes de duelo com a Alemanha 'até o último minuto'Há 7 minutos
    Seleção BrasileiraCalor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do MundoHá 9 minutos
    Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoVeja o gol de Canadá x Bósnia na Copa do Mundo: Lukic abre o placarHá 14 minutos
    Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoCraque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'Há 26 minutos
    Brasil x Marrocos
    Onde AssistirBrasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do MundoHá 46 minutos
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoQuais são os países mais odiados da Copa do Mundo? Estudo revela ranking curiosoHá 55 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção da Escócia se preparando para a estreia na Copa do Mundo 2026 (Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Escócia chega com confiança para quebrar o tabu da primeira fase da Copa; entenda
    Segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá
    Confira o resultado do palpite do Lance! para os jogos de hoje na Copa do Mundo
    Segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá
    Web reprova segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não adianta'
    Edin Dzeko disputará Copa do Mundo de 2026. (Foto: Fifa/Divulgação)
    Dzeko ainda joga? Entenda a situação do centroavante da Bósnia
    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Expulsão de Montes causou polêmica, mas regra dá razão a Wilton; entenda
    Destaque de adversário do Brasil chega à Copa do Mundo após temporada marcada por lesões
    BMO Field, palco da final da Campeones Cup
    Estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticas
    Sanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no Canadá
    Partey e Damsgaard disputam bola em Arsenal x Brentford
    Com visto negado pelo governo, Thomas Partey está fora da estreia de Gana na Copa do Mundo
    Quem são Alanis Morissete e Michael Bublé, artistas da abertura da Copa no Canadá?
    Rodri chegando ao Estados Unidos com a delegação da Espanha (Foto: Reprodução/X)
    Não é o Brasil! Meia da Espanha define dois favoritos para a Copa do Mundo
    Miralem Pjanic - Barcelona
    Por que o ex-companheiro de Messi e CR7 'desfalca' a Bósnia?
    Seleção Canadá (reprodução Instagram seleção)
    Como país-sede, Canadá busca a primeira vitória na história das Copas do Mundo