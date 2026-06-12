Goleiro titular volta a treinar e pode reforçar a Holanda contra o Japão Comissão técnica vivia incerteza sobre a presença do arqueiro

O técnico Ronald Koeman recebeu uma boa notícia no treino desta sexta-feira (12). O goleiro titular da Holanda, Bart Verbruggen, voltou a treinar normalmente e deu mais um passo rumo à presença entre os titulares contra o Japão, no domingo (14).

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O goleiro vinha realizando trabalho de recuperação com um fisioterapeuta nos últimos dias após uma queda que o tirou das últimas atividades. Havia preocupação com uma possível ausência às vésperas da partida. A informação foi publicada inicialmente pelo De Telegraaf.

Como foi a lesão e opções para o gol

O lance ocorreu após uma bola alçada na área e uma dividida com Khusanov. O goleiro permaneceu em campo por cerca de 14 minutos após o choque, mas não conseguiu seguir na partida e foi substituído. Em seu lugar, entrou Flekken, do Bayer Leverkusen.

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Mark Flekken, de 33 anos, que completa aniversário no próximo sábado (13), disputou a temporada pelo Bayer Leverkusen com 34 jogos como titular, 54 gols sofridos, 121 defesas e 73 defesas em chutes dentro da área. O goleiro registrou 69% de bolas defendidas, nove jogos sem sofrer gols, 73% de acerto no passe e nota média 7.05 no SofaScore.

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Pela Seleção da Holanda, Flekken atuou em 12 partidas, sendo 11 como titular, com 10 gols sofridos e quatro jogos sem ser vazado. No recorte internacional, também manteve 73% de acerto no passe.

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Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Robin Roefs, goleiro formado pelo NEC, da Holanda, e mais jovem no comparativo com Flekken, atuou em 37 jogos pelo Sunderland, todos como titular, com 47 gols sofridos e 114 defesas. Foram 75 defesas em finalizações dentro da área, 71% de bolas defendidas, 11 jogos sem sofrer gols, um pênalti defendido, 64% de acerto no passe e nota 7.03 no SofaScore.

Pela Seleção da Holanda, Roefs tem um jogo disputado, com 45 minutos em campo e um gol sofrido, além de 64% de acerto no passe e nota 6.2 no SofaScore.

Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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