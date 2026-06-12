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De campo de refugiados em Gana à elite do futebol europeu: conheça Alphonso Davies, estrela do Canadá

Capitão da seleção, o lateral tem uma grande história de superação fora de campo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/06/2026 13:13
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Davies Canadá (reprodução Instagram)
Davies Canadá (reprodução Instagram)
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Alphonso Davies é o principal nome da seleção do Canadá, que estreia na Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), às 16h, diante da Bósnia. Capitão da equipe e referência técnica dos canadenses, o lateral-esquerdo tem uma história de vida marcada pela superação antes de alcançar a elite do futebol europeu e se tornar o grande símbolo da geração mais talentosa da história do país.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Alphonso Davies é o principal nome da seleção do Canadá, que estreia na Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), às 16h, diante da Bósnia. Capitão da equipe e referência técnica dos canadenses, o lateral-esquerdo tem uma história de vida marcada pela superação antes de alcançar a elite do futebol europeu e se tornar o grande símbolo da geração mais talentosa da história do país.

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    • Hoje destaque do Bayern de Munique e uma das maiores estrelas do futebol canadense, Davies precisou superar inúmeras dificuldades na infância para chegar ao topo do esporte. Sua trajetória, que começou em um campo de refugiados, transformou o jogador em um exemplo de perseverança e inspiração dentro e fora dos gramados.

    Infância em campo de refugiados e início no futebol

    A história de Alphonso Davies começa muito antes dos gramados. O jogador nasceu em 2000, no campo de refugiados de Buduburam, em Gana. Seus pais haviam fugido da guerra civil da Libéria, conflito que se estendeu até 2003 e deixou cerca de 250 mil mortos. Durante os primeiros anos de vida, Davies e sua família conviveram com a fome e com condições extremamente precárias no campo de refugiados.

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    Em 2006, a família conseguiu deixar Gana por meio de um programa de reassentamento da Organização das Nações Unidas (ONU) e se mudou para o Canadá.. O destino foi a cidade de Edmonton, na região centro-oeste do país, onde os Davies finalmente puderam reconstruir suas vidas.

    Foi em Edmonton que Alphonso teve seus primeiros contatos com o futebol. Aos 10 anos, começou a jogar em uma pequena escolinha local e, posteriormente, passou por equipes juvenis da região. O talento acima da média logo chamou a atenção de treinadores e olheiros.

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    Um dos responsáveis por impulsionar sua carreira foi o treinador e atual empresário Nick Huoseh, que levou o jovem para as categorias de base do Vancouver Whitecaps quando ele tinha apenas 14 anos. A evolução foi meteórica. Pouco tempo depois, Davies estreou profissionalmente e, aos 15 anos, já atuava pela equipe principal do clube na Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos e do Canadá.

    Apesar de viver no país desde a infância, Davies só recebeu oficialmente a cidadania canadense em 2017, aos 16 anos. No mesmo ano, estreou pela seleção principal e iniciou uma trajetória que o transformaria no maior símbolo do futebol canadense e em uma das principais estrelas da história do país.

    Disputado por gigantes europeus e consolidação no Bayern

    O rápido desenvolvimento de Alphonso Davies no Vancouver Whitecaps despertou o interesse de alguns dos maiores clubes da Europa. Entre os admiradores estava o técnico José Mourinho, que comandava o Manchester United e teria solicitado a contratação do jovem canadense. No entanto, foi o Bayern de Munique que venceu a disputa e convenceu o jogador a dar o salto para a elite do futebol europeu.

    Em julho de 2018, Davies assinou contrato com o gigante alemão por cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões na cotação da época). Como ainda não havia completado 18 anos, permaneceu no Canadá por alguns meses antes de se apresentar ao novo clube.

    A adaptação foi rápida. Em pouco tempo, o canadense passou de promessa a peça fundamental do Bayern. Inicialmente tratado como uma das grandes joias do elenco, Davies confirmou as expectativas e se consolidou como um dos melhores laterais-esquerdos do futebol mundial.

    Pelo clube alemão, o jogador já soma cerca de 250 partidas e mais de 50 participações diretas em gols entre tentos marcados e assistências. No período, conquistou uma impressionante coleção de títulos, incluindo a Liga dos Campeões o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA, além de 14 títulos nacionais entre Campeonatos Alemães, Copas da Alemanha e Supercopas.

    O auge do reconhecimento individual veio em 2020, quando foi incluído na seleção do ano da FIFA, sendo apontado o melhor lateral do mundo. Hoje, aos 25 anos, Davies segue como uma das principais estrelas do Bayern de Munique, com contrato válido até 2030 com o clube alemão.

    Davies Bayern Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador)
    Davies Bayern (reprodução Instagram Jogador)

    Destaque e capitão do Canadá

    Com o sucesso alcançado no futebol europeu, Alphonso Davies também se transformou no principal nome da seleção canadense e no capitão da equipe. Pela seleção principal, o lateral soma 59 partidas e 15 gols marcados, números expressivos para um jogador da posição.

    Davies teve papel fundamental no retorno do Canadá à Copa do Mundo de 2022, encerrando um jejum de 36 anos sem participações no torneio. E foi justamente naquele Mundial que o astro entrou para a história do futebol canadense ao marcar o primeiro gol do país em Copas do Mundo.

    Agora, na Copa do Mundo de 2026, disputada em casa, Davies chega novamente como a principal esperança dos canadenses. No entanto, o capitão é dúvida para a estreia da equipe por ainda se recuperar de uma lesão na coxa. A tendência é que o jogador não inicie a partida contra a Bósnia entre os titulares. Apesar da cautela para o primeiro compromisso, a expectativa da comissão técnica é de que o lateral esteja apto para atuar ao longo da competição.

    Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador))
    Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador)

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