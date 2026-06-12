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Confira o resultado do palpite do Lance! para os jogos de hoje na Copa do Mundo

Confira os palpites da redação e do público do Lance!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 15:31
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Segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá
Show de abertura no Canadá (Foto: Cole Burston / AFP)

A bola ainda não rolou para os jogos desta sexta-feira (12) na Copa do Mundo de 2026, mas os palpites já movimentam os bastidores do torneio. Nas enquetes promovidas pelo Lance!, os leitores apontaram Canadá e Estados Unidos como favoritos em seus respectivos compromissos. Já entre os jornalistas da redação, o cenário é diferente, com Bósnia e Paraguai aparecendo à frente nas projeções internas.

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    No confronto entre Canadá e Bósnia, válido pelo Grupo B, a confiança do público está totalmente voltada para os donos da casa. Em enquete realizada no portal, 79% dos leitores apostaram em vitória canadense, enquanto 13% acreditam em empate e apenas 8% enxergam um triunfo da seleção europeia.

    A avaliação da redação do Lance!, porém, foi mais cautelosa com os anfitriões. Entre os jornalistas, a Bósnia recebeu 43,2% dos votos. O empate apareceu logo atrás com 29,7%, enquanto uma vitória do Canadá recebeu 27% das escolhas.

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    A diferença de percepção pode ser explicada pelo peso do fator casa para os torcedores. O Canadá fará sua estreia diante de um BMO Field lotado e embalado por uma grande festa nas ruas de Toronto, cidade que também receberá a cerimônia oficial de abertura da Copa em solo canadense. Já a redação considera o momento da Bósnia, que chega ao Mundial após eliminar a Itália na repescagem e retorna ao torneio depois de 12 anos.

    No outro jogo do dia envolvendo anfitriões, Estados Unidos e Paraguai também dividiram opiniões. Entre os leitores do Lance!, os norte-americanos aparecem como favoritos, com 38% dos votos. O Paraguai recebeu 42%, enquanto o empate ficou com 19%, mostrando um cenário bastante equilibrado na percepção do público.

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    Já entre os jornalistas da redação, o favoritismo foi mais claro para os paraguaios. A seleção sul-americana recebeu 54,1% dos votos. O empate ficou com 24,3%, enquanto os Estados Unidos receberam apenas 21,6%.

    Anfitriões da Copa ao lado de México e Canadá, os Estados Unidos estreiam nesta sexta-feira buscando confirmar o favoritismo diante de sua torcida. O Paraguai, por sua vez, chega credenciado por uma campanha consistente nas Eliminatórias Sul-Americanas e é visto internamente pela redação como uma das seleções capazes de surpreender neste início de Mundial.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 África do Sul
    Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    👁️ Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    📺 VAR: Nicolás Gallo (COL)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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