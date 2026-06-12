Hakimi projeta duelo com Vini Jr na estreia contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Preparado' Capitão marroquino destaca confiança da equipe para o confronto pela Copa do Mundo

Na véspera da estreia de Marrocos na Copa do Mundo, contra o Brasil, o capitão e lateral-direito Achraf Hakimi demonstrou confiança em relação ao desafio de marcar Vinicius Jr, principal nome do ataque brasileiro. As seleções se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

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Durante entrevista coletiva, o jogador marroquino reconheceu a qualidade do camisa 7 brasileiro, mas afirmou que o trabalho coletivo será fundamental para conter o poder ofensivo da Seleção.

- Todos conhecem a seleção do Brasil e a qualidade do Vinicius Jr. Já joguei com ele muitas vezes, é um grande jogador. Para defender o lado dele e os outros atletas brasileiros, que são de alto nível, teremos que trabalhar juntos. Acredito que nos preparamos muito bem para esse momento. Pessoalmente, me sinto preparado e confiante para fazer uma grande partida - declarou.

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Hakimi também ressaltou a qualidade do elenco marroquino e lembrou o apelido que a seleção recebe no continente africano.

- Na África, nos chamam de brasileiros africanos. Temos jogadores de grande qualidade e acreditamos que estamos prontos para fazer uma excelente partida. Contamos com a confiança do grupo e com o apoio de todos os marroquinos - afirmou.

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Questionado sobre as chances de Marrocos na competição, o lateral evitou projetar objetivos a longo prazo e reforçou o foco total na estreia.

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- Não sabemos até onde vamos chegar. Estamos concentrados apenas no primeiro jogo e em começar da melhor maneira possível. Depois pensaremos partida por partida. Queremos vencer amanhã, isso é o mais importante.

Hakimi durante treino do Marrocos no Estados Unidos (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Sobre as condições climáticas nos Estados Unidos, Hakimi destacou que a equipe chegou com antecedência para se adaptar ao calor.

- Não é porque somos africanos ou marroquinos que estamos acostumados ao calor. Chegamos mais cedo justamente para nos adaptar. Fizemos uma boa preparação e estamos prontos para jogar nas melhores condições possíveis.

O defensor também descartou qualquer favoritismo brasileiro no confronto.

- Em uma Copa do Mundo não existem favoritos. Sabemos da qualidade do Brasil e da qualidade do Marrocos. Será uma partida equilibrada, decidida nos detalhes. Não vejo favoritos em um torneio como este.

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Por fim, Hakimi comentou a possível ausência de Neymar, mas admitiu que gostaria de enfrentar o craque brasileiro.

- Prefiro jogar contra os melhores, e Neymar está entre os melhores do mundo. Gostaria de enfrentá-lo amanhã. Talvez seja a última Copa do Mundo dele, e seria especial tê-lo em campo. Além disso, ele é meu amigo.