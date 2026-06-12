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Dembélé defende Mbappé e manda recado: 'Passaram dos limites'

Craque da França não marcou nas últimos amistosos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:25
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Mbappé no último amistoso da França antes da Copa do Mundo (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
Mbappé no último amistoso da França antes da Copa do Mundo (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

Às vésperas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Ousmane Dembélé saiu em defesa de Kylian Mbappé e classificou como exageradas as críticas direcionadas ao capitão da seleção francesa. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o atacante do PSG afirmou que o companheiro recebe cobranças desproporcionais e que muitas vezes é julgado por situações que vão além do futebol.

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    — As críticas que fazem ao Kylian têm sido muito injustas. Algumas pessoas exageram um pouco quando falam dele, porque estamos falando de um jogador incrível. E também de uma pessoa fantástica fora de campo, alguém que eu conheço há muitos anos. As críticas passaram dos limites simplesmente porque ele é o Kylian Mbappé. Não é preciso ser tão duro com ele. Se ele amarra a chuteira ou não amarra, se levanta a meia ou não levanta, tudo vira motivo para comentário. É demais. Afinal, ele continua sendo um ser humano e um jogador de qualidade excepcional. Aqui na seleção francesa, ele convive muito bem com todos nós. É uma liderança dentro do grupo, o capitão da equipe e um jogador extremamente importante para a França. — afirmou Dembélé ao "Marca".

    Segundo o atual vencedor da Bola de Ouro, Mbappé continua sendo uma das principais lideranças do elenco francês, independentemente das análises feitas fora da seleção.

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    — Conheço o Kylian há muitos anos. Ele é uma pessoa incrível e um jogador extraordinário. Aqui dentro da seleção ele é um líder, nosso capitão e uma peça fundamental para o grupo — completou.

    Dembélé também evitou colocar a França como principal candidata ao troféu mundial. Para o atacante, a competição reúne várias seleções capazes de conquistar o título.

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    — Hoje existem muitos favoritos. Espanha, Argentina, Alemanha, Portugal, Inglaterra… São equipes fortíssimas. Precisamos pensar primeiro na fase de grupos antes de projetar qualquer coisa maior — destacou.

    Elogios a Deschamps e desejo por Zidane

    Outro tema abordado foi o futuro da seleção francesa. Didier Deschamps já anunciou que deixará o comando da equipe após o Mundial, encerrando um ciclo iniciado em 2012.

    Para Dembélé, o atual treinador merece reconhecimento pelo legado construído.

    — Ele marcou uma geração inteira. É o único técnico que tive na seleção principal e teve um papel enorme na minha trajetória. Conquistou uma Copa do Mundo, uma Liga das Nações e disputou várias finais. Vai ficar para sempre entre os maiores treinadores da história da França.

    Questionado sobre um possível sucessor, o atacante não escondeu a preferência por Zinédine Zidane.

    — Zidane é uma lenda do futebol francês. Foi um jogador extraordinário e também mostrou isso como treinador. Se um dia assumir a seleção, tenho certeza de que fará um grande trabalho.

    Bola de Ouro fica em segundo plano

    Apesar de ser apontado como favorito à próxima Bola de Ouro após a conquista da Liga dos Campeões pelo PSG, Dembélé garantiu que os objetivos coletivos seguem acima dos prêmios individuais.

    — Claro que a Bola de Ouro é um reconhecimento especial, mas meu foco sempre foi conquistar a Champions e agora tentar ganhar a Copa do Mundo. Levantar um Mundial pelo seu país é o maior sonho que um jogador pode ter.

    Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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