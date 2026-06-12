Dembélé defende Mbappé e manda recado: 'Passaram dos limites' Craque da França não marcou nas últimos amistosos

Às vésperas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Ousmane Dembélé saiu em defesa de Kylian Mbappé e classificou como exageradas as críticas direcionadas ao capitão da seleção francesa. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o atacante do PSG afirmou que o companheiro recebe cobranças desproporcionais e que muitas vezes é julgado por situações que vão além do futebol.

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➡️Craques do PSG travam duelo por titularidade na França às vésperas da estreia na Copa do Mundo

— As críticas que fazem ao Kylian têm sido muito injustas. Algumas pessoas exageram um pouco quando falam dele, porque estamos falando de um jogador incrível. E também de uma pessoa fantástica fora de campo, alguém que eu conheço há muitos anos. As críticas passaram dos limites simplesmente porque ele é o Kylian Mbappé. Não é preciso ser tão duro com ele. Se ele amarra a chuteira ou não amarra, se levanta a meia ou não levanta, tudo vira motivo para comentário. É demais. Afinal, ele continua sendo um ser humano e um jogador de qualidade excepcional. Aqui na seleção francesa, ele convive muito bem com todos nós. É uma liderança dentro do grupo, o capitão da equipe e um jogador extremamente importante para a França. — afirmou Dembélé ao "Marca".

Segundo o atual vencedor da Bola de Ouro, Mbappé continua sendo uma das principais lideranças do elenco francês, independentemente das análises feitas fora da seleção.

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— Conheço o Kylian há muitos anos. Ele é uma pessoa incrível e um jogador extraordinário. Aqui dentro da seleção ele é um líder, nosso capitão e uma peça fundamental para o grupo — completou.

Dembélé também evitou colocar a França como principal candidata ao troféu mundial. Para o atacante, a competição reúne várias seleções capazes de conquistar o título.

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— Hoje existem muitos favoritos. Espanha, Argentina, Alemanha, Portugal, Inglaterra… São equipes fortíssimas. Precisamos pensar primeiro na fase de grupos antes de projetar qualquer coisa maior — destacou.

Elogios a Deschamps e desejo por Zidane

Outro tema abordado foi o futuro da seleção francesa. Didier Deschamps já anunciou que deixará o comando da equipe após o Mundial, encerrando um ciclo iniciado em 2012.

Para Dembélé, o atual treinador merece reconhecimento pelo legado construído.

— Ele marcou uma geração inteira. É o único técnico que tive na seleção principal e teve um papel enorme na minha trajetória. Conquistou uma Copa do Mundo, uma Liga das Nações e disputou várias finais. Vai ficar para sempre entre os maiores treinadores da história da França.

Questionado sobre um possível sucessor, o atacante não escondeu a preferência por Zinédine Zidane.

— Zidane é uma lenda do futebol francês. Foi um jogador extraordinário e também mostrou isso como treinador. Se um dia assumir a seleção, tenho certeza de que fará um grande trabalho.

Bola de Ouro fica em segundo plano

Apesar de ser apontado como favorito à próxima Bola de Ouro após a conquista da Liga dos Campeões pelo PSG, Dembélé garantiu que os objetivos coletivos seguem acima dos prêmios individuais.

— Claro que a Bola de Ouro é um reconhecimento especial, mas meu foco sempre foi conquistar a Champions e agora tentar ganhar a Copa do Mundo. Levantar um Mundial pelo seu país é o maior sonho que um jogador pode ter.

Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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