Algoz do Brasil elogia Kane antes de estreia contra a Inglaterra na Copa Dominik Livakovic destaca versatilidade do atacante adversário

O goleiro da seleção da Croácia, Dominik Livakovic, manifestou grande respeito pelo atacante inglês Harry Kane. As duas seleções se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 17, às 17h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, na partida de estreia de ambas as equipes pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em declarações que antecedem o confronto, o arqueiro croata analisou as principais características do jogador adversário, a quem já enfrentou em outras competições.

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O jogador do Dinamo Zagreb ressaltou que o capitão da seleção da Inglaterra possui valências técnicas que vão além da capacidade de finalização. Segundo o arqueiro titular da equipe balcânica, o plano de preparação da Croácia passará obrigatoriamente por estratégias específicas para conter as ações ofensivas desenvolvidas pelo centroavante adversário no setor de ataque.

— Joguei contra o Kane algumas vezes. Ele é um jogador fenomenal. Ele não é só um artilheiro, ele cria oportunidades. Vamos nos preparar bem para enfrentá-lo.

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Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Histórico de confrontos

O retrospecto do goleiro croata em partidas diante da seleção inglesa apresenta diferentes momentos ao longo das últimas temporadas. Na semifinal da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na qual os croatas eliminaram os ingleses, Livakovic esteve presente, porém como goleiro reserva.

Posteriormente, o goleiro enfrentou o atacante inglês em duas ocasiões oficiais. No primeiro confronto direto, as seleções empataram pelo placar de 0 a 0 em partida válida pela Liga das Nações. No compromisso seguinte, pela Eurocopa de 2020, a seleção da Croácia foi superada pela Inglaterra por 1 a 0, embora o goleiro não tenha sofrido gols de Harry Kane.

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Atuação contra o Brasil

Dominik Livakovic ganhou projeção devido ao seu desempenho diante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. No confronto válido pelas quartas de final do torneio, o goleiro realizou 11 defesas ao longo do tempo regulamentar e do período da prorrogação. Na disputa por pênaltis que definiu a classificação croata ao defender as cobranças de Rodrygo e Marquinhos.

Livakovic foi protagonista na classificação da Croácia contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

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