Revelado pelo Flamengo e no Wolverhampton desde 2023, João Gomes desponta como um dos principais nomes do mercado de transferências do inverno europeu. Em novembro de 2025, seu nome foi associado ao Manchester United, e o interesse pelo atleta continua elevado entre outros clubes da elite inglesa, conforme apuração do Lance!. O jogador manifesta, inclusive, a intenção de permanecer na Premier League nos próximos anos.

O Wolves enfrenta uma temporada complicada. Na liga nacional, ocupa a lanterna após 21 rodadas, com apenas 7 pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e 16 derrotas, além de 15 gols marcados e 41 sofridos. O time ainda segue vivo na Copa da Inglaterra, mas foi eliminado da Copa da Liga após derrota por 4 a 3 para o Chelsea em jogo único.

João participou de todos os jogos do Wolverhampton nesta edição da Premier League como titular; são 1596 minutos em campo, sem participação direta em gols. No dia 1º de abril de 2025, ele assinou um novo contrato até 2030, com opção de renovação por mais uma temporada.

Gomes foi contratado pelo clube no início de 2023, quando o Wolves pagou 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na época) ao Flamengo, que manteve 10% de direito sobre uma futura venda. Desde então, disputou 113 partidas, com sete gols e quatro assistências.

No entanto, diante da má fase coletiva e da possibilidade de disputar a segunda divisão na temporada 2026/27, o meio-campista ainda pode ser negociado nesta janela. O período de transferências na Inglaterra permanecerá aberto até o dia 2 de fevereiro, embora a transferência não seja considerada iminente.

O Manchester United monitora a situação do atleta e o projeta como possível sucessor de Casemiro no elenco, já que o volante deve deixar o clube ao término de seu contrato, em junho de 2026. Apesar do nome ter sido vinculado ao Napoli nos últimos dias, não houve conversas entre Wolves, João e o clube italiano neste período.

Convocado por Carlo Ancelotti para os compromissos da Data Fifa de outubro, Gomes não entrou em campo pela Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Apesar disso, o atleta ainda mantém a expectativa de figurar entre os convocáveis para disputar a Copa do Mundo de 2026.

