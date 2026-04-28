Crise no Real Madrid? Câmera flagra Carvajal debochando de astro

Para além do resultado decepcionante e o tropeço na corrida pelo título de La Liga no duelo contra o Real Betis, o Real Madrid tem outra dor de cabeça para lidar. Isto porque o programa 'El Día Después', da Movistar+, flagrou o capitão Dani Carvajal debochando de Trent Alexander-Arnold, seu substituto na lateral direita. A situação expôs uma crise interna intensa que o time vive neste fim de temporada.

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As imagens mostraram Carvajal criticando abertamente o comportamento do jogador inglês durante o empate. Durante a segunda etapa, as câmeras flagraram o capitão comentando com um membro da comissão técnica a lentidão do recuo defensivo de Alexander-Arnold. O lateral inglês falhou ao não acompanhar a marcação em um contra-ataque do Betis e voltou em direção à própria meta caminhando.

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Foi nesse momento que Carvajal fez um gesto com os dedos, simulando passos lentos, para criticar o posicionamento do companheiro. O episódio acendeu ainda mais as especulações sobre a relação do capitão com o técnico Álvaro Arbeloa, que tem dado poucos minutos ao espanhol desde a chegada de Trent.

Carvajal vive 'guerra fria' no Real Madrid

Na partida contra o Betis, Carvajal não entrou em campo sequer um minuto. No fim do primeiro tempo, as câmeras ainda flagraram o capitão indo sozinho em direção ao vestiário antes do apito final, enquanto os demais jogadores permaneciam no banco. A expressão de Arbeloa, segundo a gravação, dizia tudo.

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A relação de Carvajal com Arbeloa também é apontada como um dos principais focos de tensão no clube. O treinador tem sido questionado em coletivas sobre os poucos minutos concedidos ao lateral espanhol, que perdeu espaço desde a chegada do inglês. Na partida contra o Betis, Carvajal não entrou em campo sequer um minuto. No fim do primeiro tempo, as câmeras ainda flagraram o capitão indo sozinho em direção ao vestiário antes do apito final, enquanto os demais jogadores permaneciam no banco. A expressão de Arbeloa, segundo a gravação, dizia tudo.

Carvajal é capitão do Real Madrid e concorreu a melhor do mundo na última temporada (Foto: Thomas COEX / AFP)

Carvajal tem contrato até o final da temporada, e sua permanência é uma grande incógnita. A falta de minutos também comprometeu suas chances de ir ao Mundial com a seleção espanhola, já que Luis de la Fuente dificilmente convocará um atleta com tão pouco ritmo de jogo. A situação interna do Real Madrid, dividido e sem títulos, promete movimentar o mercado de verão.

O empate de sexta-feira deixou o Real Madrid onze pontos atrás do líder Barcelona, faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. A situação praticamente enterrou qualquer chance de título na temporada – a segunda consecutiva do clube sem conquistas.

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