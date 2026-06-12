Yamal e Nico Williams trocam zoações e mostram clima leve na Espanha; veja vídeos Atacantes são grandes amigos e formam dupla titular na seleção espanhola

A Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, diante de Cabo Verde, e o técnico Luis de la Fuente já deve contar com seus dois principais jogadores do ataque, Lamine Yamal e Nico Williams, que se recuperam de lesão. Apesar de não ter participado dos amistosos pré-Mundial, a dupla segue com o clima leve dias antes da partida em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Os atacantes trocaram zoações na concentração da seleção espanhola e publicaram os momentos nas redes sociais. Yamal foi o primeiro e tirar sarro do amigo, quando postou um vídeo do amigo usando chinelo menor que o tamanho dos seus pés enquanto estavam um elevador no hotel da equipe.

Nas imagens, Yamal e outros jogadores da Espanha pegam o elevador e riem dos pés do atacante, que fica sem graça com a brincadeira. Para se vingar, Nico Williams publicou um vídeo do atacante do Barcelona roncando enquanto dormia.

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LAMINE YAMAL MOCKS NICO WILLIAMS' FEET 😅🦶🏾



This was how the Barcelona star joked about his Spain teammate in a funny moment shared on his Instagram stories 📲#LamineYamal #NicoWilliams #Spain #Football #Barcelona pic.twitter.com/Z8oBFItdx7 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 12, 2026

📱Nico Williams en su ig https://t.co/DxSErbvop9 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 12, 2026

Apesar dos clubes diferentes na Espanha, Yamal e Nico Williams são amigos de longa data no futebol e atualmente são os nomes mais importantes no ataque da seleção. Em 2024, a dupla venceu junta a Eurocopa, título que não era conquistado desde 2012 e que colocou o país como o maior vencedor do torneio.

O Barcelona clube de Yamal, já fez investidas para tentar contratar Nico Williams, que quase aceitou uma proposta do clube catalão ao fim da temporada 2024/25, mas optou por uma renovação de contrato com o Athletic Bilbao, único clube que defendeu na carreira.

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Nessa Copa do Mundo, a dupla chegou sob desconfiança pelos problemas físicos que tiveram em seus times no fim de temporada, mas o técnico Luis de la Fuenta se posicionou desde o começo que não optaria pelo corte dos atacantes e que eles cumpririam o protocolo de recuperação antes da estreia no Mundial. Agora, Yamal e Nico Williams já treinam normalmente com o restante do elenco e devem estar em campo na próxima segunda-feira, na estreia da equipe.

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