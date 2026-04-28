Kane x Marquinhos: Bayern e PSG medem forças com veteranos no foco de duelo na Champions

No jogo de ida da semifinal da Champions League, Harry Kane e Marquinhos realizam um duelo à parte na partida entre PSG e Bayern de Munique, na França. Na temporada, o centroavante inglês é o artilheiro da Europa, enquanto o zagueiro brasileiro tem a missão de parar o atacante do clube alemão.

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Aos 32 anos, Harry Kane tem a sede de conquistar seu primeiro título de Champions League após ter sido vice-campeão com o Tottenham após derrota para o Liverpool em 2018/2019. Por outro lado, Marquinhos busca o bicampeonato do PSG após se sagrar vencedor na temporada passada.

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Medição de força em duelos entre Bayern e PSG

Na atual temporada, o Bayern de Munique tem um dos sistemas ofensivos mais letais e mais temidos da Europa. Na Bundesliga, a equipe de Vincent Kompany soma 113 gols marcados e ainda possuem mais três partidas a serem disputadas no Campeonato Alemão.

Em 1971/1972, o próprio Bayern de Munique já havia estabelecido o recorde de gols marcados na Bundesliga com 101. Na temporada, os bávaros já balançaram as redes 151 vezes, e Harry Kane é o grande protagonista da equipe nesse sentido.

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Na temporada, Harry Kane soma 53 gols marcados e é o maior artilheiro da Europa dentre as principais ligas do continente. O atleta é vice-artilheiro da Champions League com 12 gols e tem ao menos dois jogos para igualar ou superar a marca de 15 gols de Mbappé nas partidas contra o PSG.

Por outro lado, o PSG tem um dos sistemas defensivos mais fortes e sólidos da Europa, e o brasileiro Marquinhos é um dos pilares do setor. E uma classificação da equipe francesa deve passar pela capacidade de inibir o ataque do Bayern de Munique.

Na temporada, o PSG tem 45 gols sofridos e tem a segunda melhor defesa em números dentre os principais times do Velho Continente. Apenas o Arsenal, que está na outra chave da semifinal da Champions League, foi menos vazado, tendo levado 40 gols em 2025/2026.

- Se houver ataques muito bons, é preciso saber defender, e essa será a chave. Trata-se de aproveitar ao máximo as oportunidades de ataque e saber se defender contra esse tipo de equipe - declarou Luis Enrique, treinador do PSG, em coletiva.

Kane não marca contra Marquinhos, mas Bayern tem vantagem

Desde que chegou ao Bayern de Munique, Harry Kane enfrentou o PSG de Marquinhos em três ocasiões. Em todas, o centroavante inglês não balançou as redes, o que mostra uma atenção da equipe de Luis Enrique com o jogador.

Nessas três partidas, o Bayern de Munique possui uma leve vantagem sobre o PSG, tendo conquistado duas vitórias nessas três ocasiões. O PSG levou a melhor apenas no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos.

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